Їжте ці 9 продуктів, щоб побороти застуду чи грип

Взимку неможливо уникнути сезонних вірусів. Дієтолог розкрив найкращі продукти для боротьби з небажаними зимовими хворобами, такими як застуда та грип, стверджуючи, що вони зміцнять здоров’я кишечника та імунну систему.
Які 9 продуктів треба їсти, щоб впоратися з застудою чи грипом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Меган Россі.
"Спробуйте їсти якомога більше цих продуктів протягом наступних семи днів разом із збільшенням різноманітності рослин, оскільки різноманітність мікробіому кишечника пов’язане з меншим ризиком інфекцій дихальних шляхів", - сказала фахівець.
За її словами, вони наповнені поживними речовинами та фітохімічними речовинами, такими як вітаміни A, D, C, E, B6 і B12; фолієва кислота, мідь, залізо, цинк, селен, флавоноїди, клітковина, омега-3 і куркумін, які зміцнюють ваш імунітет.
Список продуктів
Що стосується тофу, вона спеціально порадила вибирати твердий, оскільки він "містить вдвічі більше поживних речовин", ніж мякий, через вміст води в останньому.
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