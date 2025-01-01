Ешьте эти 9 продуктов на этой неделе, чтобы побороть простуду или грипп

9 продуктов для укрепления иммунитета зимой

"Попробуйте есть как можно больше этих продуктов в течение следующих семи дней вместе с увеличением разнообразия растений, поскольку разнообразие микробиома кишечника связано с меньшим риском инфекций дыхательных путей", - сказала специалист.

По ее словам, они наполнены питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как витамины A, D, C, E, B6 и B12; фолиевая кислота, медь, железо, цинк, селен, флавоноиды, клетчатка, омега-3 и куркумин, которые укрепляют ваш иммунитет.

Список продуктов

Грецкие орехи

Чеснок (сырой)

Грибы

Твердый тофу

Морковь

Зерна ячменя

Семена чиа

Куркума

Брокколи

Что касается тофу, она специально посоветовала выбирать твердый, поскольку он "содержит вдвое больше питательных веществ", чем мягкий, из-за содержания воды в последнем.

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