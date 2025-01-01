Ешьте эти 9 продуктов на этой неделе, чтобы побороть простуду или грипп

Зимой невозможно избежать сезонных вирусов. Диетолог раскрыл лучшие продукты для борьбы с нежелательными зимними болезнями, такими как простуда и грипп, утверждая, что они укрепят здоровье кишечника и иммунную систему.
Какие 9 продуктов надо есть, чтобы справиться с простудой или гриппом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога Меган Росси.
"Попробуйте есть как можно больше этих продуктов в течение следующих семи дней вместе с увеличением разнообразия растений, поскольку разнообразие микробиома кишечника связано с меньшим риском инфекций дыхательных путей", - сказала специалист.
По ее словам, они наполнены питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как витамины A, D, C, E, B6 и B12; фолиевая кислота, медь, железо, цинк, селен, флавоноиды, клетчатка, омега-3 и куркумин, которые укрепляют ваш иммунитет.
Список продуктов
Что касается тофу, она специально посоветовала выбирать твердый, поскольку он "содержит вдвое больше питательных веществ", чем мягкий, из-за содержания воды в последнем.
Читайте также о простых, но эффективных способах, которые защитят организм от микробов зимой.
Также мы писали о 5 напитках, которые содержат все необходимые питательные вещества для кишечника.