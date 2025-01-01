Їжте ці 9 продуктів, щоб побороти застуду чи грип

Взимку неможливо уникнути сезонних вірусів. Дієтолог розкрив найкращі продукти для боротьби з небажаними зимовими хворобами, такими як застуда та грип, стверджуючи, що вони зміцнять здоров’я кишечника та імунну систему.

Які 9 продуктів треба їсти, щоб впоратися з застудою чи грипом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Меган Россі.

9 продуктів для зміцнення імунітету взимку

"Спробуйте їсти якомога більше цих продуктів протягом наступних семи днів разом із збільшенням різноманітності рослин, оскільки різноманітність мікробіому кишечника пов’язане з меншим ризиком інфекцій дихальних шляхів", - сказала фахівець.

За її словами, вони наповнені поживними речовинами та фітохімічними речовинами, такими як вітаміни A, D, C, E, B6 і B12; фолієва кислота, мідь, залізо, цинк, селен, флавоноїди, клітковина, омега-3 і куркумін, які зміцнюють ваш імунітет.

Список продуктів

Волоські горіхи

часник (сирий)

Гриби

Твердий тофу

Морква

Зерна ячменю

Насіння Чіа

Куркума

Брокколі

Що стосується тофу, вона спеціально порадила вибирати твердий, оскільки він "містить вдвічі більше поживних речовин", ніж мякий, через вміст води в останньому.

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