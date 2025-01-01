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Їжте ці 9 продуктів, щоб побороти застуду чи грип

Середа 01 січня 2025 12:45
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Їжте ці 9 продуктів, щоб побороти застуду чи грип Фото: Які продукти допоможуть впоратися з грипом та застудою (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Взимку неможливо уникнути сезонних вірусів. Дієтолог розкрив найкращі продукти для боротьби з небажаними зимовими хворобами, такими як застуда та грип, стверджуючи, що вони зміцнять здоров’я кишечника та імунну систему.

Які 9 продуктів треба їсти, щоб впоратися з застудою чи грипом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Меган Россі.

9 продуктів для зміцнення імунітету взимку

"Спробуйте їсти якомога більше цих продуктів протягом наступних семи днів разом із збільшенням різноманітності рослин, оскільки різноманітність мікробіому кишечника пов’язане з меншим ризиком інфекцій дихальних шляхів", - сказала фахівець.

За її словами, вони наповнені поживними речовинами та фітохімічними речовинами, такими як вітаміни A, D, C, E, B6 і B12; фолієва кислота, мідь, залізо, цинк, селен, флавоноїди, клітковина, омега-3 і куркумін, які зміцнюють ваш імунітет.

Список продуктів

  • Волоські горіхи
  • часник (сирий)
  • Гриби
  • Твердий тофу
  • Морква
  • Зерна ячменю
  • Насіння Чіа
  • Куркума
  • Брокколі

Що стосується тофу, вона спеціально порадила вибирати твердий, оскільки він "містить вдвічі більше поживних речовин", ніж мякий, через вміст води в останньому.

Поради для одужання

  • Багато відпочивайте
  • Пийте багато рідини, наприклад води, щоб уникнути зневоднення
  • Їжте здорову їжу (як правило, маленькі діти втрачають апетит на кілька днів)
  • Полощіть горло солоною водою, щоб заспокоїти біль у горлі (не підходить для дітей)
  • Випийте гарячий напій з лимоном і медом, щоб заспокоїти біль у горлі
  • Вдихніть пару, щоб полегшити закладеність носа - спробуйте посидіти у ванній кімнаті під гарячим душем.

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