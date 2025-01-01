Їжте ці 9 продуктів, щоб побороти застуду чи грип
Взимку неможливо уникнути сезонних вірусів. Дієтолог розкрив найкращі продукти для боротьби з небажаними зимовими хворобами, такими як застуда та грип, стверджуючи, що вони зміцнять здоров’я кишечника та імунну систему.
Які 9 продуктів треба їсти, щоб впоратися з застудою чи грипом, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дієтолога Меган Россі.
9 продуктів для зміцнення імунітету взимку
"Спробуйте їсти якомога більше цих продуктів протягом наступних семи днів разом із збільшенням різноманітності рослин, оскільки різноманітність мікробіому кишечника пов’язане з меншим ризиком інфекцій дихальних шляхів", - сказала фахівець.
За її словами, вони наповнені поживними речовинами та фітохімічними речовинами, такими як вітаміни A, D, C, E, B6 і B12; фолієва кислота, мідь, залізо, цинк, селен, флавоноїди, клітковина, омега-3 і куркумін, які зміцнюють ваш імунітет.
Список продуктів
- Волоські горіхи
- часник (сирий)
- Гриби
- Твердий тофу
- Морква
- Зерна ячменю
- Насіння Чіа
- Куркума
- Брокколі
Що стосується тофу, вона спеціально порадила вибирати твердий, оскільки він "містить вдвічі більше поживних речовин", ніж мякий, через вміст води в останньому.
Поради для одужання
- Багато відпочивайте
- Пийте багато рідини, наприклад води, щоб уникнути зневоднення
- Їжте здорову їжу (як правило, маленькі діти втрачають апетит на кілька днів)
- Полощіть горло солоною водою, щоб заспокоїти біль у горлі (не підходить для дітей)
- Випийте гарячий напій з лимоном і медом, щоб заспокоїти біль у горлі
- Вдихніть пару, щоб полегшити закладеність носа - спробуйте посидіти у ванній кімнаті під гарячим душем.
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