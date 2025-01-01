Ешьте эти 9 продуктов на этой неделе, чтобы побороть простуду или грипп
Зимой невозможно избежать сезонных вирусов. Диетолог раскрыл лучшие продукты для борьбы с нежелательными зимними болезнями, такими как простуда и грипп, утверждая, что они укрепят здоровье кишечника и иммунную систему.
Какие 9 продуктов надо есть, чтобы справиться с простудой или гриппом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога Меган Росси.
9 продуктов для укрепления иммунитета зимой
"Попробуйте есть как можно больше этих продуктов в течение следующих семи дней вместе с увеличением разнообразия растений, поскольку разнообразие микробиома кишечника связано с меньшим риском инфекций дыхательных путей", - сказала специалист.
По ее словам, они наполнены питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как витамины A, D, C, E, B6 и B12; фолиевая кислота, медь, железо, цинк, селен, флавоноиды, клетчатка, омега-3 и куркумин, которые укрепляют ваш иммунитет.
Список продуктов
- Грецкие орехи
- Чеснок (сырой)
- Грибы
- Твердый тофу
- Морковь
- Зерна ячменя
- Семена чиа
- Куркума
- Брокколи
Что касается тофу, она специально посоветовала выбирать твердый, поскольку он "содержит вдвое больше питательных веществ", чем мягкий, из-за содержания воды в последнем.
Советы для выздоровления
- Много отдыхайте
- Пейте много жидкости, например воды, чтобы избежать обезвоживания
- Ешьте здоровую пищу (как правило, маленькие дети теряют аппетит на несколько дней)
- Полощите горло соленой водой, чтобы успокоить боль в горле (не подходит для детей)
- Выпейте горячий напиток с лимоном и медом, чтобы успокоить боль в горле
- Вдохните пар, чтобы облегчить заложенность носа - попробуйте посидеть в ванной комнате под горячим душем.
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