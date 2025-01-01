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Ешьте эти 9 продуктов на этой неделе, чтобы побороть простуду или грипп

Среда 01 января 2025 12:45
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Ешьте эти 9 продуктов на этой неделе, чтобы побороть простуду или грипп Фото: Какие продукты помогут справиться с гриппом и простудой (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зимой невозможно избежать сезонных вирусов. Диетолог раскрыл лучшие продукты для борьбы с нежелательными зимними болезнями, такими как простуда и грипп, утверждая, что они укрепят здоровье кишечника и иммунную систему.

Какие 9 продуктов надо есть, чтобы справиться с простудой или гриппом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога Меган Росси.

9 продуктов для укрепления иммунитета зимой

"Попробуйте есть как можно больше этих продуктов в течение следующих семи дней вместе с увеличением разнообразия растений, поскольку разнообразие микробиома кишечника связано с меньшим риском инфекций дыхательных путей", - сказала специалист.

По ее словам, они наполнены питательными веществами и фитохимическими веществами, такими как витамины A, D, C, E, B6 и B12; фолиевая кислота, медь, железо, цинк, селен, флавоноиды, клетчатка, омега-3 и куркумин, которые укрепляют ваш иммунитет.

Список продуктов

  • Грецкие орехи
  • Чеснок (сырой)
  • Грибы
  • Твердый тофу
  • Морковь
  • Зерна ячменя
  • Семена чиа
  • Куркума
  • Брокколи

Что касается тофу, она специально посоветовала выбирать твердый, поскольку он "содержит вдвое больше питательных веществ", чем мягкий, из-за содержания воды в последнем.

Советы для выздоровления

  • Много отдыхайте
  • Пейте много жидкости, например воды, чтобы избежать обезвоживания
  • Ешьте здоровую пищу (как правило, маленькие дети теряют аппетит на несколько дней)
  • Полощите горло соленой водой, чтобы успокоить боль в горле (не подходит для детей)
  • Выпейте горячий напиток с лимоном и медом, чтобы успокоить боль в горле
  • Вдохните пар, чтобы облегчить заложенность носа - попробуйте посидеть в ванной комнате под горячим душем.

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