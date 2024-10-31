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Відмовтесь від нього: гастроентеролог назвав напій, який сильно шкодить жіночому здоров'ю

Чим шкідливі газовані напої (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Дієтичні газовані напої можуть завдати серйозної шкоди жіночому здоров'ю. До того ж вони протипоказані людям з певними хворобами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського гастроентеролога Саурабха Сеті.

Шкода для жіночого організму

Краще робити власні освіжаючі напої вдома, використовуючи свіжі фрукти, овочі або трави. Це дозволить вам контролювати кількість цукру та додатків у напої.

Протипоказання

Не можна пити газовані напої тим, хто має хронічні захворювання системи травлення (виразкова хвороба, гастрит, коліт, панкреатит, гепатит тощо).

Справа в тому, що вуглекислий газ подразнює слизові оболонки внутрішніх органів, що може викликати загострення хвороби. Навіть лікувальну мінеральну воду можна пити тільки після того, як більша частина газу вийде з неї.

До того ж не варто давати газовані напої дітям до трьох років, не варто їх пити і літнім людям. Лимонади протипоказані людям, що страждають на ожиріння, діабет і алергічні реакції. Також якщо у вас слабка печінка або нирки, від газованої води слід утриматися або можна знайти напій, виготовлений з використанням натуральних інгредієнтів.

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