Відмовтесь від нього: гастроентеролог назвав напій, який сильно шкодить жіночому здоров'ю

Шкода для жіночого організму

Краще робити власні освіжаючі напої вдома, використовуючи свіжі фрукти, овочі або трави. Це дозволить вам контролювати кількість цукру та додатків у напої.

Протипоказання

Не можна пити газовані напої тим, хто має хронічні захворювання системи травлення (виразкова хвороба, гастрит, коліт, панкреатит, гепатит тощо).

Справа в тому, що вуглекислий газ подразнює слизові оболонки внутрішніх органів, що може викликати загострення хвороби. Навіть лікувальну мінеральну воду можна пити тільки після того, як більша частина газу вийде з неї.

До того ж не варто давати газовані напої дітям до трьох років, не варто їх пити і літнім людям. Лимонади протипоказані людям, що страждають на ожиріння, діабет і алергічні реакції. Також якщо у вас слабка печінка або нирки, від газованої води слід утриматися або можна знайти напій, виготовлений з використанням натуральних інгредієнтів.