Откажитесь от него: гастроэнтеролог назвал напиток, который сильно вредит женскому здоровью

Диетические газированные напитки могут нанести серьезный вред женскому здоровью. К тому же они противопоказаны людям с определенными заболеваниями.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского гастроэнтеролога Саурабха Сети.
Лучше делать собственные освежающие напитки на дому, используя свежие фрукты, овощи или травы. Это позволит вам контролировать количество сахара и добавлений в напитках.
Нельзя пить газированные напитки тем, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, гастрит, колит, панкреатит, гепатит и т.п.).
Дело в том, что углекислый газ раздражает слизистые внутренних органов, что может вызвать обострение болезни. Даже лечебную минеральную воду можно пить только после того, как большая часть газа выйдет из нее.
К тому же не стоит давать газированные напитки детям до трех лет, не стоит их пить и пожилым людям. Лимонады противопоказаны людям, страдающим ожирением, диабетом и аллергическими реакциями. Также если у вас слабая печень или почки, от газировки следует удержаться или можно найти напиток, изготовленный с использованием натуральных ингредиентов.
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