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Откажитесь от него: гастроэнтеролог назвал напиток, который сильно вредит женскому здоровью

Чем вредны газированные напитки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Диетические газированные напитки могут нанести серьезный вред женскому здоровью. К тому же они противопоказаны людям с определенными заболеваниями.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского гастроэнтеролога Саурабха Сети.

Вред для женского организма

Лучше делать собственные освежающие напитки на дому, используя свежие фрукты, овощи или травы. Это позволит вам контролировать количество сахара и добавлений в напитках.

Противопоказания

Нельзя пить газированные напитки тем, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, гастрит, колит, панкреатит, гепатит и т.п.).

Дело в том, что углекислый газ раздражает слизистые внутренних органов, что может вызвать обострение болезни. Даже лечебную минеральную воду можно пить только после того, как большая часть газа выйдет из нее.

К тому же не стоит давать газированные напитки детям до трех лет, не стоит их пить и пожилым людям. Лимонады противопоказаны людям, страдающим ожирением, диабетом и аллергическими реакциями. Также если у вас слабая печень или почки, от газировки следует удержаться или можно найти напиток, изготовленный с использованием натуральных ингредиентов.

Ранее мы сообщали, что кофе препятствует усвоению популярного витамина.

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