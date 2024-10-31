Откажитесь от него: гастроэнтеролог назвал напиток, который сильно вредит женскому здоровью

Вред для женского организма

Лучше делать собственные освежающие напитки на дому, используя свежие фрукты, овощи или травы. Это позволит вам контролировать количество сахара и добавлений в напитках.

Противопоказания

Нельзя пить газированные напитки тем, кто имеет хронические заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь, гастрит, колит, панкреатит, гепатит и т.п.).

Дело в том, что углекислый газ раздражает слизистые внутренних органов, что может вызвать обострение болезни. Даже лечебную минеральную воду можно пить только после того, как большая часть газа выйдет из нее.

К тому же не стоит давать газированные напитки детям до трех лет, не стоит их пить и пожилым людям. Лимонады противопоказаны людям, страдающим ожирением, диабетом и аллергическими реакциями. Также если у вас слабая печень или почки, от газировки следует удержаться или можно найти напиток, изготовленный с использованием натуральных ингредиентов.