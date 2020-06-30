Умер звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена": все подробности

Карл Райнер, сыгравший мошенника Сола Блума в фильмах "Одиннадцать…", "Двенадцать..." и "Тринадцать друзей Оушена", скончался в возрасте 98 лет. Американский актер умер у себя дома в Беверли-Хиллз в окружении семьи.

Райнер был не только актером, но и продюсером и сценаристом. Кроме того, он также был победителем Грэмми и 9 раз получал Эмми. Причина смерти Райнера не уточняется. О кончине актера сообщило издание TMZ.

Карл Райнер начал свою карьеру еще в 50-х годах. При этом тогда он снимался в мюзиклах на Бродвее. Также он принимал участие в нескольких популярных телешоу.

Карл Райнер (фото: facebook.com/Carl Reiner fan club)

Современным зрителям Карл Райнер прежде всего запомнился в фильмах о друзьях Оушена. Также он участвовал в таких комедиях, как "Два с половиной человека", снимался в качестве приглашенной звезды в ситкоме "Красотки в Кливленде".

В возрасте 21 года Райнер женился на Эстель Лебост, которая была актрисой и певицей. При этом супруга была старше его на 8 лет. Их брак продлился почти 65 лет – с 1943 по 2008 год. Эстель умерла естественной смертью у себя дома 25 октября 2008 года в возрасте 94 лет.

У Райнера есть трое детей: кинорежиссер Роб Райнер (1947), писательница Энни Райнер (1949) и художник Лукас Райнера (1960).

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