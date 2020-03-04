Укрзализныця вернула полицию в поезда: как отреагировали украинцы

Укрзализныця возвращает сопровождение поездов полицейскими, которое было отменено весной 2013 года по причине крайней неэффективности. Тогдашний гендиректор УЗ Сергей Балаболин отмечал нецелесообразность подобного сопровождения, аргументируя тем, что за год в некоторых поездах дальнего следования за год правоохранители составили всего несколько протоколов - и то за курение в тамбуре.

Нынешнее решение 4 марта на сайте УЗ о старте пилотного проекта по возобновлению нахождения патрулей в поездах прозвучало на фоне частых жалоб из-за случаев пьянства и вандализма.

Отмечается, что пока "копы" будут ездить только в двух пассажирских поездах: № 122/121 Николаев - Киев - Ровно и № 24/23 Одесса - Москва. Но при этом в планах Укрзализныци организовать полицейские патрули во всех поездах и электричках.

Выбор на указанные рейсы пал из-за того, что в этих поездах зафиксировано больше правонарушений.

Также у национального перевозчика грузов и пассажиров рассказали, что реализация стратегической программы "Навстречу клиенту" имеет цель улучшения качества услуг на железнодорожном транспорте.

"Укрзализныця имплементирует план мероприятий по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах. Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной составляющей", - заявил член правления компании Марчин Целеевский.

Пользователи сети отреагировали на инициативу положительно - в комментариях к посту УЗ на странице в Facebook про возобновление сопровождения правоохранителями поездов звучат слова поддержки относительно такой инициативы. Кроме того, пользователи интернета рассказывают, в каких еще поездах они хотели бы вскоре увидеть полицию.

Скрин комментариев: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Ранее в Укрзализныце рассказали, почему в поездах нет разделенных купе для мужчин и женщин.