В Україні різко подешевшав популярний тепличний овоч: ціна впала на 20%
Ціни на тепличний огірок в Україні стрімко падають через сезонне збільшення пропозиції порівняно зі стриманим попитом.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.
Чому огірки дешевшають
Зазначимо, що українські тепличні комплекси вже пропонують огірок в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці березня.
Наразі ціни на огірок у тепличних комплексах коливаються в межах 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг). Зазначена ціна в середньому на 20% нижча, ніж минулого тижня.
Експерти відзначають, що виробники змушені різко знижувати ціни через збільшення пропозиції огірка. Тепла погода в Україні сприяла прискореному дозріванню овоча в закритому ґрунті, а також призвела до збільшення обсягів продукції з плівкових теплиць на ринку.
Головні учасники ринку пояснюють зміни цінової ситуації сезонним збільшенням пропозиції на тлі обмеженого попиту в цьому сегменті.
За останніми новинами, аналітики додають, що порівняно з початком травня 2023 року, середні ціни на тепличний огірок в Україні вже на 10% нижчі.
Скільки зараз коштують огірки
Зараз найдешевша пропозиція на огірки спостерігається у мережі супермаркетів Сільпо, там за овоч просять 99 гривень за кілограм.
Ціни на огірки в українських супермаркетах (Скриншот)
Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.
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