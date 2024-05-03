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В Україні різко подешевшав популярний тепличний овоч: ціна впала на 20%

П'ятниця 03 травня 2024 09:45
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В Україні різко подешевшав популярний тепличний овоч: ціна впала на 20% Фото: В Україні подешевшали огірки (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на тепличний огірок в Україні стрімко падають через сезонне збільшення пропозиції порівняно зі стриманим попитом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на East Fruit.

Чому огірки дешевшають

Зазначимо, що українські тепличні комплекси вже пропонують огірок в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці березня.

Наразі ціни на огірок у тепличних комплексах коливаються в межах 55-100 грн/кг ($1,39-2,53/кг). Зазначена ціна в середньому на 20% нижча, ніж минулого тижня.

Експерти відзначають, що виробники змушені різко знижувати ціни через збільшення пропозиції огірка. Тепла погода в Україні сприяла прискореному дозріванню овоча в закритому ґрунті, а також призвела до збільшення обсягів продукції з плівкових теплиць на ринку.

Головні учасники ринку пояснюють зміни цінової ситуації сезонним збільшенням пропозиції на тлі обмеженого попиту в цьому сегменті.

За останніми новинами, аналітики додають, що порівняно з початком травня 2023 року, середні ціни на тепличний огірок в Україні вже на 10% нижчі.

Скільки зараз коштують огірки

Зараз найдешевша пропозиція на огірки спостерігається у мережі супермаркетів Сільпо, там за овоч просять 99 гривень за кілограм.

В Україні різко подешевшав популярний тепличний овоч: ціна впала на 20%

Ціни на огірки в українських супермаркетах (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні ціни на популярний фрукт б'ють всі рекорди.

Раніше ми писали про те, як в Україні змінилися ціни на продукти.

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