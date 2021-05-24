Украинцам хотят повысить цену за свет в 2 раза: сколько будем платить

Отметим, что на данный момент в Украине действует тариф - 1,68 грн за киловатт. С 1 июля он изменится и будет отличаться в разных областях страны, отмечают в Минэнерго.

Так, например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет стартовать от 2,60 до 2,96 грн за киловатт. Зато в Ивано-Франковской и Луганской областях – от 3,70 до 4 грн за киловатт.

Такая разница в стоимости связана с разным тарифом на распределение: в Киеве он самый низкий, а в Луганской области – самый высокий.

Тарифы на электроэнергию

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада не поддержала возвращение к льготному тарифу на электроэнергию. Тогда речь шла о тарифе на уровне 0,9 гривен за кВт ч.

Также в парламенте отказались восстановить льготные 100 кВт ч, в пределах которых будет применяться указанный тариф.

Отметим, что политики и экономисты в Украине уже долгое время утверждают, что тариф на электроэнергию для населения существенно занижен.