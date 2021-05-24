Українцям хочуть підвищити ціну за світло у 2 рази: скільки будемо платити

Відзначимо, що на даний момент в Україні діє тариф - 1,68 грн за кіловат. З 1 липня він зміниться і буде відрізнятися в різних областях країни, відзначають в Міненерго.

Так, наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна стартуватиме від 2,60 до 2,96 грн за кіловат. Натомість в Івано – Франківській та Луганській областях-від 3,70 до 4 грн за кіловат.

Така різниця у вартості пов'язана з різним тарифом на розподіл: у Києві він найнижчий, а в Луганській області – найвищий.

Тарифи на електроенергію

Нагадаємо, що 13 квітня Верховна Рада не підтримала повернення до пільгового тарифу на електроенергію. Тоді йшлося про тариф на рівні 0,9 гривень за кВт год.

Також у парламенті відмовилися відновити пільгові 100 кВт год, в межах яких застосовуватиметься зазначений тариф.

Зазначимо, що політики та економісти в Україні вже довгий час стверджують, що тариф на електроенергію для населення істотно занижений.