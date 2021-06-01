Ученые предупредили о возможном извержении самого большого вулкана на Земле

Под одним из крупнейших щитовых вулканов в мире Мауна-Лоа, который находится на Гаваях, накапливается магма. Это может стать причиной большого извержения.
Об этом сообщили американские ученые, которые проанализировали движение поверхности вулкана, пишет SciTechDaily.
"Землетрясение магнитудой 6 и выше снимет напряжение, создаваемую притоком магмы вдоль субгоризонтального разлома под западным флангом вулкана", - рассказал один из авторов исследования Бхуван Варугу.
Он подчеркнул, что это землетрясение может вызвать извержение вулкана Мауна-Лоа.
Исследователи обнаружили, что в течение 2014-2020 годов в общей сложности 0,11 км³ новой магмы проникло в дайкообразное тело магмы, расположенное под и к югу от кальдеры вершины.
В 2015 году магма начала расширяться на юг, где топографическая высота ниже. После ослабления потока магмы в 2017 году центр наполнения вернулся в свое прежнее горизонтальное положение 2014-2015 гг. Таких изменений магматического тела раньше не наблюдалось.
Отметим, что высота вулкана Мауна-Лоа составляет 4169 метров. Он относится к группе мегавулканов, по объему и площади подошвы - второй на Земле после Массива Таму. Объем Мауна-Лоа оценивается в 75 000 км³.
Напомним, украинский военный показал последствия извержения вулкана в Конго, который проснулся после 19 лет спячки. При этом его жертвами стало около двух десятков человек.
Раннее проснулся самый высокий вулкан нашего континента Ключевская сопка. Его относительная высота составляет 4649 метров. Последнее его извержение было в феврале 2021 года.