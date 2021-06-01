Вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі

Під одним з найбільших щитових вулканів у світі Мауна-Лоа, який знаходиться на Гаваях, накопичується магма. Це може стати причиною великого виверження.
Про це повідомили американські вчені, які проаналізували рух поверхні вулкана, пише SciTechDaily.
"Землетрус магнітудою 6 і вище зніме напругу, яка створюється припливом магми вздовж субгоризонтально розлому під західним флангом вулкана", - розповів один з авторів дослідження Бхуван Варугу.
Він підкреслив, що цей землетрус може викликати виверження вулкана Мауна-Лоа.
Дослідники виявили, що протягом 2014-2020 років в цілому 0,11 км³ нової магми проникло в дайкообразне тіло магми, розташоване під і на південь від кальдери вершини.
У 2015 році магма почала розширюватися на південь, де топографічна висота нижче. Після ослаблення потоку магми у 2017 році центр наповнення повернувся у своє колишнє горизонтальне положення 2014-2015 рр. Таких змін магматичного тіла раніше не спостерігалося.
Зазначимо, що висота вулкана Мауна-Лоа становить 4169 метрів. Він належить до групи мегавулканів, за обсягом і площі підошви - другий на Землі після Масиву Таму. Обсяг Мауна-Лоа оцінюється в 75 000 км³.
Нагадаємо, український військовий показав наслідки виверження вулкана в Конго, який прокинувся після 19 років сплячки. При цьому його жертвами стало близько двох десятків людей.
Раніше прокинувся найвищий вулкан нашого континенту Ключевська сопка. Його відносна висота становить 4649 метрів. Останнє його виверження було в лютому 2021 року.