Цей овоч визнано найкориснішим у світі. Але ви досі не їсте його!
Спеціалісти Центрів з контролю та профілактики захворювань у США назвали дуже корисний овоч, який багато людей ігнорують і не їдять.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CDC.
Який овоч треба включати в раціон?
За даними CDC, крес-салат містить найвищу концентрацію вітамінів, мінералів та інших корисних сполук серед усіх потужних фруктів і овочів. Він отримав ідеальну оцінку харчової щільності, випередивши пекінську капусту, мангольд, зелений буряк і шпинат і зайнявши перше місце в таблиці лідерів.
Щільність поживних речовин - це відношення поживних речовин у їжі до кількості енергії або калорій, які вона забезпечує.
Оцінка щільності поживних речовин - це, по суті, числове значення, яке дається для оцінки того, наскільки поживними є певні продукти. Оскільки в деяких овочах більше клітковини, а в інших залізо або калій, важливо, щоб ваш тижневий раціон відображав широкий спектр потужних продуктів.
Тим не менш, дієтологи кажуть, що немає такого поняття, як їсти занадто багато крес-салату.
"Ви можете їсти по одній чашці за раз. Ви також можете їсти його частіше або рідше", - сказала Дана Елліс Ханнес, доктор філософії, старший дієтолог Медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.
Єдине, що ви маєте знати, що крес-салат, як і інші овочі, втрачає частину вітаміну С і вітамінів групи В під час варіння.
Так виглядає крес-салат (фото: wikipedia.org)
Іншими словами, вам краще споживати крес-салат сирим, чи то у вигляді салатів, чи як гарнір. Ви завжди можете поєднувати крес-салат з іншими корисними овочами.
Більше про крес-салат
Крес-салат - це невелика, пікантна зелена рослина, яка часто використовується в кулінарії як салат, приправа або гарнір. Він має гострувато-горіховий смак і аромат, що нагадує хрін.
Овоч має тонкі стебла і невеликі округлі листочки. Залежно від сорту, листя може бути гладким або кучерявим.
Цей продукт містить велику кількість вітамінів A, C, K, групи B, а також мінералів, таких як калій, залізо і кальцій.
Він універсальний у використанні: його додають до салатів, супів, бутербродів, використовують як приправу до м'ясних і рибних страв.
Також крес-салат має антиоксидантні, протизапальні та антибактеріальні властивості.
А ще його можна вирощувати вдома круглий рік, навіть на підвіконні.
Насіння крес-салату (фото: Вікіпедія)
Як виростити крес-салат вдома?
Виростити крес-салат дуже просто:
- Підготуйте ємність. Підійде будь-яка неглибока тарілка або миска.
- Викладіть насіння. Розподіліть насіння по поверхні вологого паперового рушника або ватного диска.
- Створіть тепличні умови. Накрийте ємність плівкою або склом і поставте в тепле місце.
- Поливайте регулярно. Підтримуйте папір або ватний диск вологим.
- Збирайте врожай. Через 7-10 днів крес-салат буде готовий до вживання.
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