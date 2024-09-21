Цей овоч визнано найкориснішим у світі. Але ви досі не їсте його!

Спеціалісти Центрів з контролю та профілактики захворювань у США назвали дуже корисний овоч, який багато людей ігнорують і не їдять.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CDC .

Який овоч треба включати в раціон?

За даними CDC, крес-салат містить найвищу концентрацію вітамінів, мінералів та інших корисних сполук серед усіх потужних фруктів і овочів. Він отримав ідеальну оцінку харчової щільності, випередивши пекінську капусту, мангольд, зелений буряк і шпинат і зайнявши перше місце в таблиці лідерів.

Щільність поживних речовин - це відношення поживних речовин у їжі до кількості енергії або калорій, які вона забезпечує.

Оцінка щільності поживних речовин - це, по суті, числове значення, яке дається для оцінки того, наскільки поживними є певні продукти. Оскільки в деяких овочах більше клітковини, а в інших залізо або калій, важливо, щоб ваш тижневий раціон відображав широкий спектр потужних продуктів.

Тим не менш, дієтологи кажуть, що немає такого поняття, як їсти занадто багато крес-салату.

"Ви можете їсти по одній чашці за раз. Ви також можете їсти його частіше або рідше", - сказала Дана Елліс Ханнес, доктор філософії, старший дієтолог Медичного центру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Єдине, що ви маєте знати, що крес-салат, як і інші овочі, втрачає частину вітаміну С і вітамінів групи В під час варіння.

Так виглядає крес-салат (фото: wikipedia.org)

Іншими словами, вам краще споживати крес-салат сирим, чи то у вигляді салатів, чи як гарнір. Ви завжди можете поєднувати крес-салат з іншими корисними овочами.

Більше про крес-салат

Крес-салат - це невелика, пікантна зелена рослина, яка часто використовується в кулінарії як салат, приправа або гарнір. Він має гострувато-горіховий смак і аромат, що нагадує хрін.

Овоч має тонкі стебла і невеликі округлі листочки. Залежно від сорту, листя може бути гладким або кучерявим.

Цей продукт містить велику кількість вітамінів A, C, K, групи B, а також мінералів, таких як калій, залізо і кальцій.

Він універсальний у використанні: його додають до салатів, супів, бутербродів, використовують як приправу до м'ясних і рибних страв.

Також крес-салат має антиоксидантні, протизапальні та антибактеріальні властивості.

А ще його можна вирощувати вдома круглий рік, навіть на підвіконні.

Насіння крес-салату (фото: Вікіпедія)

Як виростити крес-салат вдома?

Виростити крес-салат дуже просто: