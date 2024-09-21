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Этот овощ признан самым полезным в мире. Но вы до сих пор не едите его!

Суббота 21 сентября 2024 12:18
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Этот овощ признан самым полезным в мире. Но вы до сих пор не едите его! Кресс салат очень полезен и его добавляют в еду (фото: Википедия)
Автор: Людмила Жукова

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний в США назвали очень полезный овощ, который многие игнорируют и не едят.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CDC.

Какой овощ нужно включать в рацион?

По данным CDC, кресс-салат содержит высокую концентрацию витаминов, минералов и других полезных соединений среди всех мощных фруктов и овощей. Он получил идеальную оценку пищевой плотности, опередив пекинскую капусту, мангольд, зеленую свеклу и шпинат и заняв первое место в таблице лидеров.

Плотность питательных веществ - это отношение питательных веществ в пище к количеству энергии или калорий, которые она обеспечивает.

Оценка плотности питательных веществ - это, по сути, числовое значение, которое дается для оценки того, насколько питательны определенные продукты. Поскольку в некоторых овощах больше клетчатки, а в других - железо или калий, важно, чтобы ваш недельный рацион отражал широкий спектр мощных продуктов.

Тем не менее, диетологи говорят, что нет такого понятия, как есть слишком много кресс-салата.

"Вы можете есть по одной чашке за раз. Вы также можете есть его чаще или реже", - сказала Дана Эллис Ханнес, доктор философии, старший диетолог Медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Единственное, что вы должны знать, что кресс-салат, как и другие овощи, теряет часть витамина С и витаминов группы В во время варки.

Этот овощ признан самым полезным в мире. Но вы до сих пор не едите его!Так выглядит кресс-салат (фото: wikipedia.org)

Иными словами, вам лучше потреблять кресс-салат сырым, будь то в виде салатов или как гарнир. Вы всегда можете совмещать кресс-салат с другими полезными овощами.

Больше о кресс-салате

Кресс-салат - это небольшое, пикантное зеленое растение, которое часто используется в кулинарии как салат, приправа или гарнир. Он имеет островато-ореховый вкус и аромат, напоминающий хрен.

Овощ имеет тонкие стебли и небольшие округлые листья. В зависимости от сорта, листья могут быть гладкими или кудрявыми.

Этот продукт содержит множество витаминов A, C, K, группы B, а также минералов, таких как калий, железо и кальций.

Он универсален в использовании: его добавляют в салаты, супы, бутерброды, используют как приправу к мясным и рыбным блюдам.

Также кресс-салат обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

А еще его можно выращивать дома круглый год, даже на подоконнике.

Этот овощ признан самым полезным в мире. Но вы до сих пор не едите его!

Семена кресс-салата (фото: Википедия)

Как вырастить кресс-салат дома?

Вырастить кресс-салат очень просто:

  • Подготовьте емкость. Подойдет любая неглубокая тарелка или миска.
  • Выложите семена. Распределите семена по поверхности влажного бумажного полотенца или ватного диска.
  • Создайте тепличные условия. Накройте емкость пленкой или стеклом и поставьте в теплое место.
  • Поливайте регулярно. Поддерживайте бумагу или ватный диск влажным.
  • Собирайте урожай. Через 7-10 дней кресс-салат будет готов к употреблению.

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