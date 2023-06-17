Стратегічний запас. Які продукти точно повинні бути у вашій морозилці

Які продукти мають бути в морозилці

Зелень

Зелень дуже часто використовують в приготуванні гарячих страв, заправок тощо. Буде чудово, якщо вона буде завжди під рукою.

Наприклад, петрушку, кріп, цибулю, що залишились, можна нарізати, змішати з оливковою олією та заморозити в формах для льоду.

Також замість оливкової олії можна використовувати вершкове масло. Такі кубики стають відмінною заправкою для маринадів, супів або соусів.

Готове м'ясо

Готове зварене, посмажене чи спечене м'ясо можна порізати на дрібні шматочки та тривалий час зберігати в морозилці.

Потім таке м'ясо можна використовувати в рагу, суп, для випічки домашнього пирога тощо.

Томати

Помідори також мають бути в морозилці, адже цей продукт чудово підходить як основу соусу, який можна використовувати у приготуванні супів, пасти, шашлику тощо.

Наприклад можна приготувати такий соус: нарізати томати, покласти в сковорідку, додати рослинної олії, подрібненого зубчика часнику і щіпку зелені.

Готувати протягом 10 хвилин помішуючи. Потім подрібнити у блендері. Заморозити невеликими партіями та використовувати для супів, пасти та інших страв.

Хліб

Дуже часто хліб черствіє або псується та доводиться його викидати. Однак, щоб уникнути псування продукту, можна зберігати хліб в морозилці.

Для цього потрібно порізати хліб на скибочки та заморозити. Розморожувати ще простіше - в духовці або мікрохвильовій печі.

Картопля

Картопля - це універсальний продукт, який потрібен для приготування багатьох страв: супів, гарнірів, випічки, закуски тощо.

Зберігаючи картоплю в морозилці, ви зекономите нереально велику кількість часу. Можна картоплю порізати на різні шматочки: кубиками, скибочками, соломинкою тощо.

Скільки зберігати заморожені продукти

Варто пам'ятати, що овочі та фрукти можна зберігати протягом 8-12 місяців, м'ясо до 6 місяці, хліб - 4-5 місяців.