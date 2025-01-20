Робіть це кожного дня, щоб "зарядитись" енергією та бути бадьорими

Щоб краще спати та бути бадьорим, необхідно дотримуватись кожного дня простої звички. Зокрема, варто щодня прогулюватись під сонцем, адже це позитивно впливає на фізичне та психічне здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Важливість прогулянок для здоров'я

Нейробіолог Ендрю Губерман розповів, що попадання сонячного світла в очі вранці є абсолютно життєво важливим. Це безпосередньо впливає на наш настрій, сон, здатність прокидатися та зосереджуватися, рівень гормонів, імунну систему та здатність справлятися зі стресом.

"Люди еволюціонували, щоб жити в гармонії з природним середовищем. Наші предки проводили свої дні під впливом динамічної взаємодії сонячного світла, перепадів температури та свіжого повітря", - пояснює натуропат Кейт Букер.

Однак сучасний спосіб життя затримує людей у приміщенні, позбавляючи цих природних регуляторів. Це роз’єднання сприяє багатьом хронічним проблемам зі здоров’ям, таким як поганий сон, низька енергія, гормональний дисбаланс і підвищений стрес.

Дослідження у Великій Британії за участю 85 000 людей показало зв’язок між слабким денним освітленням і збільшенням таких станів, як великий депресивний розлад, генералізований тривожний розлад та посттравматичний стресовий розлад.

Чим корисне сонячне світло

У сонячний день намагайтесь виходити на вулицю на 10 хвилин протягом перших кількох годин після пробудження та дивитися на сонце.

У похмурий день збільште цей час до 20-30 хвилин.

Енергія на цілий день

Найбільш корисним є вплив на внутрішній біологічний годинник, відомий як циркадний ритм. Коли ми дивимось на сонце вранці, це допомагає пригнічувати мелатонін і дає енергії на цілий день.

Це дозволяє природним чином почати виробництво мелатоніну ввечері, надаючи гарний тривалий сон. Мелатонін також є потужним антиоксидантом, тому дуже важливий для гарного старіння.

Вихід на вулицю вранці може миттєво вплинути на рівень енергії. Це тому, що світло в цей час доби спонукає організм активізувати вивільнення кортизолу, даючи здоровий заряд енергії.

Виділення кортизолу в певний час діє як сигнал пробудження та сприяє здатності зосереджуватися протягом дня.

Покращує настрій

Недостатнє отримання природного світла може призвести до дисбалансу настрою, включаючи сезонні емоційні розлади. Простий засіб від цього - вийти на вулицю, щойно зійде сонце, оскільки це призводить до вироблення серотоніну - гормону гарного настрою.

Серотонін є ключовим нейромедіатором, який відповідає за стабільність настрою та відчуття щастя.