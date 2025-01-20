Делайте это каждый день, чтобы "зарядиться" энергией и быть бодрыми

Чтобы лучше спать и быть бодрым, необходимо придерживаться каждый день простой привычки. В частности, стоит ежедневно прогуливаться под солнцем, ведь это положительно влияет на физическое и психическое здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Важность прогулок для здоровья

Нейробиолог Эндрю Губерман рассказал, что попадание солнечного света в глаза по утрам является абсолютно жизненно важным. Это непосредственно влияет на наше настроение, сон, способность просыпаться и сосредотачиваться, уровень гормонов, иммунную систему и способность справляться со стрессом.

"Люди эволюционировали, чтобы жить в гармонии с естественной средой. Наши предки проводили свои дни под влиянием динамического взаимодействия солнечного света, перепадов температуры и свежего воздуха", - объясняет натуропат Кейт Букер.

Однако современный образ жизни задерживает людей в помещении, лишая этих естественных регуляторов. Это разъединение способствует многим хроническим проблемам со здоровьем, таким как плохой сон, низкая энергия, гормональный дисбаланс и повышенный стресс.

Исследование в Великобритании с участием 85 000 человек показало связь между слабым дневным освещением и увеличением таких состояний, как большое депрессивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.

Чем полезен солнечный свет

В солнечный день старайтесь выходить на улицу на 10 минут в течение первых нескольких часов после пробуждения и смотреть на солнце.

В пасмурный день увеличьте это время до 20-30 минут.

Энергия на целый день

Наиболее полезным является влияние на внутренние биологические часы, известные как циркадный ритм. Когда мы смотрим на солнце утром, это помогает подавлять мелатонин и дает энергии на целый день.

Это позволяет естественным образом начать производство мелатонина вечером, обеспечивая хороший длительный сон. Мелатонин также является мощным антиоксидантом, поэтому очень важен для хорошего старения.

Выход на улицу утром может мгновенно повлиять на уровень энергии. Это потому, что свет в это время суток побуждает организм активизировать высвобождение кортизола, давая здоровый заряд энергии.

Выделение кортизола в определенное время действует как сигнал пробуждения и способствует способности сосредотачиваться в течение дня.

Улучшает настроение

Недостаточное получение естественного света может привести к дисбалансу настроения, включая сезонные эмоциональные расстройства. Простое средство от этого - выйти на улицу, как только взойдет солнце, поскольку это приводит к выработке серотонина - гормона хорошего настроения.

Серотонин является ключевым нейромедиатором, который отвечает за стабильность настроения и ощущение счастья.