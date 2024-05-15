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Психолог назвав 3 ознаки алкогольної залежності та хто у групі ризику

Середа 15 травня 2024 11:33
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Психолог назвав 3 ознаки алкогольної залежності та хто у групі ризику Як зрозуміти, що у людини алкогольна залежність (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Серйозною проблемою людства є алкоголізм, яка зумовлена частим вживанням алкогольних напоїв та патологічним потягом до них. Існують певні ознаки, які можна свідчити, що у людини залежність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.

Психолог Вадим Мельник розповідає про ключові ознаки алкогольної залежності.

Наявність абстинентного синдрому

На відміну від алкогольного отруєння, при якому виникає відраза до алкоголю - при абстинентному синдромі, або як його називають в народі - похміллі - у людини виникає потяг до повторного вживання, після якого настає відчуття фізичного та емоційного полегшення.

Лікар зазначив, що людина вживає, щоб відчути себе краще. Цей стан і запускає цикл запоїв.

Втрата контролю над вживанням алкоголю

Зокрема, у такому випадку ситуацій, що дозволяють випити стає більше, а стримуючих факторів - менше.

Людина випиває частіше, алкоголь починає супроводжувати протягом тижня, в ситуаціях де є вибір - людина скоріше обере випити ніж провести час тверезо.

Втрата дозового контролю над вживанням

Кількість випитого алкоголю зростає, а проконтролювати дозування стає дедалі тяжче.

В такому разі, людина впевнена що вип’є всього одну-дві порції алкоголю, але щоразу перепиває.

Експерт зазначив, що додатковими, та не менш важливими ознаками є:

  • ріст толерантності до алкоголю, щоб відчути сп’яніння необхідно випити більшу кількість алкоголю ніж раніше
  • вживання продовжується попри негативні наслідки цієї поведінки
  • короткочасні провали пам’яті, внаслідок вживання алкоголю. Коли людина каже: я не пам’ятаю як тут опинився або погано пам’ятаю вечір
  • втрата або зниження блювотного рефлексу від вживання навіть великої кількості алкоголю
  • коли близькі кажуть, що ви вживаєте забагато або ви самі задумуєтесь про те, що вживаєте забагато і це може бути проблемою.

Якщо ви помічаєте у себе ці ознаки - варто звернутись до лікаря нарколога та психолога, що спеціалізується на роботі із залежностями.

Хто в групі ризику розвитку алкогольної залежності

Люди з певними генетичними ознаками

Якщо в людини є порушення обміну речовин або певні спадкові хвороби, які ослаблюють організм, алкоголь швидше переробляється організмом та залежність розвивається протягом декількох років.

Жінки

У жінок менше води в організмі, ніж у чоловіків з подібною масою тіла, і через це висока концентрація алкоголю в крові настає в них швидше. Тому, якщо чоловік та жінка вип’ють однакову кількість спиртного, в жінки доза алкоголю в крові буде вищою, та сп’яніння в неї наступить раніше.

Літні люди

З віком алкоголь в організмі засвоюється повільніше. В результаті він довше залишається в організмі.

Раніше ми повідомляли, що гірше для здоров'я - алкоголь чи сигарети.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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