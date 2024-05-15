Психолог назвав 3 ознаки алкогольної залежності та хто у групі ризику
Серйозною проблемою людства є алкоголізм, яка зумовлена частим вживанням алкогольних напоїв та патологічним потягом до них. Існують певні ознаки, які можна свідчити, що у людини залежність.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom.
Психолог Вадим Мельник розповідає про ключові ознаки алкогольної залежності.
Наявність абстинентного синдрому
На відміну від алкогольного отруєння, при якому виникає відраза до алкоголю - при абстинентному синдромі, або як його називають в народі - похміллі - у людини виникає потяг до повторного вживання, після якого настає відчуття фізичного та емоційного полегшення.
Лікар зазначив, що людина вживає, щоб відчути себе краще. Цей стан і запускає цикл запоїв.
Втрата контролю над вживанням алкоголю
Зокрема, у такому випадку ситуацій, що дозволяють випити стає більше, а стримуючих факторів - менше.
Людина випиває частіше, алкоголь починає супроводжувати протягом тижня, в ситуаціях де є вибір - людина скоріше обере випити ніж провести час тверезо.
Втрата дозового контролю над вживанням
Кількість випитого алкоголю зростає, а проконтролювати дозування стає дедалі тяжче.
В такому разі, людина впевнена що вип’є всього одну-дві порції алкоголю, але щоразу перепиває.
Експерт зазначив, що додатковими, та не менш важливими ознаками є:
- ріст толерантності до алкоголю, щоб відчути сп’яніння необхідно випити більшу кількість алкоголю ніж раніше
- вживання продовжується попри негативні наслідки цієї поведінки
- короткочасні провали пам’яті, внаслідок вживання алкоголю. Коли людина каже: я не пам’ятаю як тут опинився або погано пам’ятаю вечір
- втрата або зниження блювотного рефлексу від вживання навіть великої кількості алкоголю
- коли близькі кажуть, що ви вживаєте забагато або ви самі задумуєтесь про те, що вживаєте забагато і це може бути проблемою.
Якщо ви помічаєте у себе ці ознаки - варто звернутись до лікаря нарколога та психолога, що спеціалізується на роботі із залежностями.
Хто в групі ризику розвитку алкогольної залежності
Люди з певними генетичними ознаками
Якщо в людини є порушення обміну речовин або певні спадкові хвороби, які ослаблюють організм, алкоголь швидше переробляється організмом та залежність розвивається протягом декількох років.
Жінки
У жінок менше води в організмі, ніж у чоловіків з подібною масою тіла, і через це висока концентрація алкоголю в крові настає в них швидше. Тому, якщо чоловік та жінка вип’ють однакову кількість спиртного, в жінки доза алкоголю в крові буде вищою, та сп’яніння в неї наступить раніше.
Літні люди
З віком алкоголь в організмі засвоюється повільніше. В результаті він довше залишається в організмі.
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