Психолог назвал 3 признака алкогольной зависимости и кто в группе риска
Серьезной проблемой человечества является алкоголизм, обусловленный частым употреблением алкогольных напитков и патологическим влечением к ним. Есть определенные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что у человека зависимость.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Психолог Вадим Мельник рассказывает о ключевых признаках алкогольной зависимости.
Наличие абстинентного синдрома
В отличие от алкогольного отравления, при котором возникает отвращение к алкоголю - при абстинентном синдроме, или как его называют в народе - похмелье - у человека возникает тяга к повторному употреблению, после которого наступает ощущение физического и эмоционального облегчения.
Врач отметил, что человек употребляет, чтобы почувствовать себя лучше. Это состояние и запускает цикл запоев.
Утрата контроля за употреблением алкоголя
В частности, в таком случае ситуаций, позволяющих выпить становится больше, а сдерживающих факторов - меньше.
Человек выпивает чаще, алкоголь начинает сопровождать в течение недели, в ситуациях, где есть выбор - человек скорее выберет выпить, чем провести время трезво.
Утрата дозового контроля над употреблением
Количество выпитого алкоголя растет, а проконтролировать дозировку становится все тяжелее.
В таком случае, человек уверен, что выпьет всего одну-две порции алкоголя, но каждый раз перепивает.
Эксперт отметил, что дополнительными, но не менее важными признаками являются:
- рост толерантности к алкоголю, чтобы почувствовать опьянение, необходимо выпить большее количество алкоголя, чем раньше
- употребление продолжается, несмотря на негативные последствия этого поведения
- кратковременные провалы памяти, вследствие употребления алкоголя. Когда человек говорит: я не помню как здесь оказался или плохо помню вечер
- потеря или снижение рвотного рефлекса от употребления даже большого количества алкоголя
- когда близкие говорят, что вы употребляете слишком много или вы сами задумываетесь о том, что употребляете слишком много и это может быть проблемой.
Если вы замечаете у себя эти признаки - следует обратиться к врачу наркологу и психологу, специализирующемуся на работе с зависимостями.
Кто в группе риска развития алкогольной зависимости
Люди с определенными генетическими признаками
Если у человека есть нарушение обмена веществ или определенные наследственные болезни, ослабляющие организм, алкоголь быстрее перерабатывается организмом и развивается зависимость в течение нескольких лет.
Женщины
У женщин меньше воды в организме, чем у мужчин с подобной массой тела, и поэтому высокая концентрация алкоголя в крови наступает у них быстрее. Поэтому если мужчина и женщина выпьют одинаковое количество спиртного, у женщины доза алкоголя в крови будет выше, и опьянение у нее наступит раньше.
Пожилые люди
С возрастом алкоголь в организме усваивается медленнее. В результате он подольше остается в организме.
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