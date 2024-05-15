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Психолог назвал 3 признака алкогольной зависимости и кто в группе риска

Среда 15 мая 2024 11:33
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Психолог назвал 3 признака алкогольной зависимости и кто в группе риска Как понять, что у человека алкогольная зависимость (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Серьезной проблемой человечества является алкоголизм, обусловленный частым употреблением алкогольных напитков и патологическим влечением к ним. Есть определенные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что у человека зависимость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Психолог Вадим Мельник рассказывает о ключевых признаках алкогольной зависимости.

Наличие абстинентного синдрома

В отличие от алкогольного отравления, при котором возникает отвращение к алкоголю - при абстинентном синдроме, или как его называют в народе - похмелье - у человека возникает тяга к повторному употреблению, после которого наступает ощущение физического и эмоционального облегчения.

Врач отметил, что человек употребляет, чтобы почувствовать себя лучше. Это состояние и запускает цикл запоев.

Утрата контроля за употреблением алкоголя

В частности, в таком случае ситуаций, позволяющих выпить становится больше, а сдерживающих факторов - меньше.

Человек выпивает чаще, алкоголь начинает сопровождать в течение недели, в ситуациях, где есть выбор - человек скорее выберет выпить, чем провести время трезво.

Утрата дозового контроля над употреблением

Количество выпитого алкоголя растет, а проконтролировать дозировку становится все тяжелее.

В таком случае, человек уверен, что выпьет всего одну-две порции алкоголя, но каждый раз перепивает.

Эксперт отметил, что дополнительными, но не менее важными признаками являются:

  • рост толерантности к алкоголю, чтобы почувствовать опьянение, необходимо выпить большее количество алкоголя, чем раньше
  • употребление продолжается, несмотря на негативные последствия этого поведения
  • кратковременные провалы памяти, вследствие употребления алкоголя. Когда человек говорит: я не помню как здесь оказался или плохо помню вечер
  • потеря или снижение рвотного рефлекса от употребления даже большого количества алкоголя
  • когда близкие говорят, что вы употребляете слишком много или вы сами задумываетесь о том, что употребляете слишком много и это может быть проблемой.

Если вы замечаете у себя эти признаки - следует обратиться к врачу наркологу и психологу, специализирующемуся на работе с зависимостями.

Кто в группе риска развития алкогольной зависимости

Люди с определенными генетическими признаками

Если у человека есть нарушение обмена веществ или определенные наследственные болезни, ослабляющие организм, алкоголь быстрее перерабатывается организмом и развивается зависимость в течение нескольких лет.

Женщины

У женщин меньше воды в организме, чем у мужчин с подобной массой тела, и поэтому высокая концентрация алкоголя в крови наступает у них быстрее. Поэтому если мужчина и женщина выпьют одинаковое количество спиртного, у женщины доза алкоголя в крови будет выше, и опьянение у нее наступит раньше.

Пожилые люди

С возрастом алкоголь в организме усваивается медленнее. В результате он подольше остается в организме.

Раньше мы сообщали, что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты.

Также мы писали, что произойдет с организмом, если будете ежедневно пить пиво.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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