Психолог назвал 3 признака алкогольной зависимости и кто в группе риска

Серьезной проблемой человечества является алкоголизм, обусловленный частым употреблением алкогольных напитков и патологическим влечением к ним. Есть определенные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что у человека зависимость.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Психолог Вадим Мельник рассказывает о ключевых признаках алкогольной зависимости.

Наличие абстинентного синдрома

В отличие от алкогольного отравления, при котором возникает отвращение к алкоголю - при абстинентном синдроме, или как его называют в народе - похмелье - у человека возникает тяга к повторному употреблению, после которого наступает ощущение физического и эмоционального облегчения.

Врач отметил, что человек употребляет, чтобы почувствовать себя лучше. Это состояние и запускает цикл запоев.

Утрата контроля за употреблением алкоголя

В частности, в таком случае ситуаций, позволяющих выпить становится больше, а сдерживающих факторов - меньше.

Человек выпивает чаще, алкоголь начинает сопровождать в течение недели, в ситуациях, где есть выбор - человек скорее выберет выпить, чем провести время трезво.

Утрата дозового контроля над употреблением

Количество выпитого алкоголя растет, а проконтролировать дозировку становится все тяжелее.

В таком случае, человек уверен, что выпьет всего одну-две порции алкоголя, но каждый раз перепивает.

Эксперт отметил, что дополнительными, но не менее важными признаками являются:

рост толерантности к алкоголю, чтобы почувствовать опьянение, необходимо выпить большее количество алкоголя, чем раньше

употребление продолжается, несмотря на негативные последствия этого поведения

кратковременные провалы памяти, вследствие употребления алкоголя. Когда человек говорит: я не помню как здесь оказался или плохо помню вечер

потеря или снижение рвотного рефлекса от употребления даже большого количества алкоголя

когда близкие говорят, что вы употребляете слишком много или вы сами задумываетесь о том, что употребляете слишком много и это может быть проблемой.

Если вы замечаете у себя эти признаки - следует обратиться к врачу наркологу и психологу, специализирующемуся на работе с зависимостями.

Кто в группе риска развития алкогольной зависимости

Люди с определенными генетическими признаками

Если у человека есть нарушение обмена веществ или определенные наследственные болезни, ослабляющие организм, алкоголь быстрее перерабатывается организмом и развивается зависимость в течение нескольких лет.

Женщины

У женщин меньше воды в организме, чем у мужчин с подобной массой тела, и поэтому высокая концентрация алкоголя в крови наступает у них быстрее. Поэтому если мужчина и женщина выпьют одинаковое количество спиртного, у женщины доза алкоголя в крови будет выше, и опьянение у нее наступит раньше.

Пожилые люди

С возрастом алкоголь в организме усваивается медленнее. В результате он подольше остается в организме.