Простий тест із тенісним м'ячем допоможе дізнатися, скільки ви проживете

Як дізнатися, чи доживете ви до 100 років

Сила хвату - важливий показник загального стану здоров’я та процесу старіння, особливо у літніх людей. Дослідження показують, що слабкий хват пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку діабету, когнітивних порушень, деменції, серцевої недостатності та інсульту.

Зокрема, дослідження в Норвегії виявило, що сила хвату у людей у віці 80-90 років може передбачити їхні шанси дожити до 100 років.

Хоча для вимірювання сили хвату існують дорогі пристрої, такі як динамометри, експерти рекомендують простий тест із тенісним або антистресовим м’ячем.

Джошуа Девідсон, дослідник з Університету Дербі у Великій Британії, радить стиснути м’яч і утримувати максимальний тиск протягом 15-30 секунд, щоб оцінити витривалість м’язів. Цей метод дозволяє виявити зниження сили хвату, що може свідчити про погіршення здоров’я.

Зазвичай сила хвату починає зменшуватися після 50 років через втрату м’язової маси. Цей процес може прискорюватися через недоїдання, хронічні захворювання, такі як діабет, та когнітивні порушення, які впливають на здатність мозку контролювати м’язові рухи.

Експерти радять починати моніторинг сили хвату або здатності підніматися по сходах приблизно з 45 років, щоб вчасно виявити негативні тенденції. Хоча зниження сили хвату не є самостійним діагностичним інструментом, воно може сигналізувати про глибші проблеми зі здоров’ям.

Що треба робити для сили хвату?

Для покращення сили хвату дорослим рекомендується дотримуватися фізичної активності: 150 хвилин помірного навантаження та два дні силових тренувань на тиждень.

Вправи, спрямовані на різні типи хвату - стиснення, щипковий та підтримуючий — включають стискання тенісного м’яча, піднімання гир з використанням пальців та висіння на турніку.

Цей простий тест із тенісним м’ячем може стати корисним інструментом для оцінки процесу старіння та загального стану здоров’я.