Праздник 20 апреля: что категорически нельзя делать сегодня, все приметы

20 апреля - какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать (Коллаж РБК-Украина)

В этот день все православные вспоминают Даниила Переславского

Какой сегодня праздник. 20 апреля 2020 по православному календарю принято почитать память Даниила Переславского, который является основателем Данилова монастыря возле Переяславля.

Даниил учился в Никитском монастыре при своем родственнике старце Ионе. Потом тайно ушел в Пафнутьево-Боровский монастырь, где жил десять лет, после чего на два года ушел в Левкиевую пустыню. После перешел в Горицкий монастырь, где в течение 30 лет был монахом, иеромонахом и архимандритом.

Даниил выбрал себе особый подвиг. Он разыскивал скончавшихся в пути и устраивал им христианское погребение. Он подбирал по дорогам тела усопших, приносил их к скудельницам и совершал погребение, а после поминал их за литургией.

Со временем он решил устроить здесь церковь во имя Всех святых, чтобы молиться за безымянных покойников. Попав на прием к великому князю Василию Ивановичу, он получил грамоту на владение тем местом, где планировал ставить церковь.

15 июля 1508 года церковь Всех святых была освящена, где он и провел остаток жизни. Преподобный Даниил умер 7 апреля 1540 года и был погребен возле жертвенника Троицкого собора.

20 апреля - приметы и традиции дня

Если день морозный - к урожаю хлебов и гречихи.

Если светит солнце, то и вся весна будет теплой.

Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе тучи появились, то к обеду может полить дождь.

Красный восход солнца - к перемене погоды.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

20 апреля - главные запреты дня

20 апреля категорически запрещено ругаться, иначе отпугнете удачу.

Вечером не стоит выносить мусор, ведь вместе с ним уйдет и благополучие.

Не рекомендуется также сегодня есть слишком жирную пищу.

Ранее мы рассказывали где смотреть Пасхальное богослужение в Украине онлайн и по ТВ.

А также о том, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться. При этом церкви и храмы для прихожан не закрывают.