Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 11 февраля 2020 православные почитают память святого Лаврентия. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных. В народе этот день считался очень неблагоприятным.

Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.

Святой Лаврентий (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

Если дым стелится коромыслом – скоро придет теплая погода

Красная луна – будет сильный ветер.

Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.

Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.

В день Лаврентия лес гудит и шумит – скоро наступит оттепель

Что нельзя делать в этот день: