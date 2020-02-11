Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот день, все приметы

Православные 11 февраля чтят память Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца
Какой сегодня праздник. 11 февраля 2020 православные почитают память святого Лаврентия. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных. В народе этот день считался очень неблагоприятным.
Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.