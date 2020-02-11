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Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети

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Православні 11 лютого вшановують пам'ять Святого Лаврентія і Ігнатія Богоносця

Яе сьогодні свято. 11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих. У народі цей день вважався дуже несприятливим.

Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Святий Лаврентій (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода
  • Червона луна – буде сильний вітер.
  • Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.
  • Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
  • У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна працювати.
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