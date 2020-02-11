ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот день, все приметы

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 06:05
Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот день, все приметы
Праздник 11 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Православные 11 февраля чтят память Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца

Какой сегодня праздник. 11 февраля 2020 православные почитают память святого Лаврентия. Будучи одной из жертв гонений за веру, учиненных императором Валерианом, Лаврентий даже перед неминуемой казнью, в темнице, не падал духом, сделав христианами многих из прочих узников и чудесным образом исцеляя больных. В народе этот день считался очень неблагоприятным.

Наши предки верили, что 11 февраля по земле ходят прихвостни Дьявола. Поэтому при наступлении сумерек люди не выходили из дома, а с самого утра шли в церковь и молились Святому Лаврентию о спасении души. Также православные просили всевышнего об излечении болезней глаз, об избавлении от разной хвори.

Праздник 11 февраля: что нельзя делать в этот день, все приметыСвятой Лаврентий (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Если дым стелится коромыслом – скоро придет теплая погода
  • Красная луна – будет сильный ветер.
  • Если на 11 февраля выпадает новолуние, то погода в этот день определит погоду на весь месяц март.
  • Полная луна – по погоде можно судить о том, какой будет погода во второй половине марта.
  • В день Лаврентия лес гудит и шумит – скоро наступит оттепель

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя работать и тяжело трудиться.
Праздник 10 февраля: что строго запрещено делать в этот день, все приметы День ангела Оксаны: лучшие поздравления и прикольные СМС, видео
Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь