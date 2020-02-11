Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Православні 11 лютого вшановують пам'ять Святого Лаврентія і Ігнатія Богоносця
Яе сьогодні свято. 11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих. У народі цей день вважався дуже несприятливим.
Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.
Святий Лаврентій (фото з відкритих джерел)