ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети

STYLERЖиття    11.02.2020 - 06:05
Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети
Свято 11 лютого (Колаж РБК-Україна)

Православні 11 лютого вшановують пам'ять Святого Лаврентія і Ігнатія Богоносця

Яе сьогодні свято. 11 лютого 2020 православні вшановують пам'ять святого Лаврентія. Будучи однією з жертв гонінь за віру, учинених імператором Валеріаном, Лаврентій навіть перед неминучою карою, у в'язниці, не падав духом, зробивши християнами багатьох інших в'язнів і чудесним чином зцілюючи хворих. У народі цей день вважався дуже несприятливим.

Наші предки вірили, що 11 лютого по землі ходять посіпаки Диявола. Тому при настанні сутінків люди не виходили з дому, а з самого ранку йшли в церкву і молилися Святому Лаврентію про спасіння душі. Також православні просили всевишнього про лікування хвороб очей, про позбавлення від різної хвороби.

Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикметиСвятий Лаврентій (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо дим стелиться коромислом – скоро прийде тепла погода
  • Червона луна – буде сильний вітер.
  • Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода у цей день визначить погоду на весь місяць березень.
  • Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
  • У день Лаврентія ліс гуде і шумить – скоро настане відлига

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна працювати.
Свято 10 лютого: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети День ангела Оксани: кращі привітання і прикольні СМС, відео
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся