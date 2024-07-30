UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Покращує роботу серця та сон: лікар назвала продукти, в яких є корисний вітамін

Чим корсиний магній для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Магній бере участь у понад 300-х реакціях в організмі людини. Більшість із них пов’язана з роботою м’язів та нервової системи. В деяких продуктах вміст такого мінералу найбільший.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.

Користь магнію для організму

Користь магнію для організму важко переоцінити, адже він необхідний для нормального функціонування серцево-судинної системи, нервової системи, впливає на зміцнення кісток, покращує роботу м'язів та сон.

Доступність магнію з їжі становить близько 50%. Добова потреба для жінок - 30 мг, для чоловіків 420 мг.

В яких продуктах можна знайти магній:

  • горіхи
  • насіння 
  • листові овочі - капуста, мангольд та шпинат
  • какао
  • шоколад
  • гречка

Вміст магнію в продуктах харчування (на 100 г):

  • гарбузове насіння - 535 мг
  • насіння льону - 392 мг
  • мак - 442 мг
  • арахіс - 270 мг
  • бразильський горіх - 375 мг
  • грецький горіх - 120 мг
  • какао - 425 мг
  • гречка ядриця - 200 мг
  • квасоля - 180 мг
  • шоколад - 133 мг
  • коричневий рис - 42 мг
  • банан - 27 мг
  • фермерський лосось - 26 мг

За словами лікаря, якщо ви вже вирішили приймати добавку магнію, то необхідно визначитися з формою, адже різні форми мають різну біодоступність.

Наприклад, магній оксид має біодоступність лише 4%, а цитрат магнію близько 90%.

Побічні ефекти

До того ж на фоні добавок можуть спостерігатися побічні ефекти такі як нудота, діарея, спазми в кишківнику, в деяких випадках навіть порушення дихання та роботи серцево-судинної системи.

Лікар додала, що магній впливає на всмоктування деяких ліків, таких як антибіотики тетрациклінового ряду та фторхінолони.

Магній може перешкоджати всмоктуванню заліза або препаратів для лікування остеопорозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВітаміниЗдоров'яГастроентеролог