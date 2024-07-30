Покращує роботу серця та сон: лікар назвала продукти, в яких є корисний вітамін

Користь магнію для організму

Користь магнію для організму важко переоцінити, адже він необхідний для нормального функціонування серцево-судинної системи, нервової системи, впливає на зміцнення кісток, покращує роботу м'язів та сон.

Доступність магнію з їжі становить близько 50%. Добова потреба для жінок - 30 мг, для чоловіків 420 мг.

В яких продуктах можна знайти магній:

горіхи

насіння

листові овочі - капуста, мангольд та шпинат

какао

шоколад

гречка

Вміст магнію в продуктах харчування (на 100 г):

гарбузове насіння - 535 мг

насіння льону - 392 мг

мак - 442 мг

арахіс - 270 мг

бразильський горіх - 375 мг

грецький горіх - 120 мг

какао - 425 мг

гречка ядриця - 200 мг

квасоля - 180 мг

шоколад - 133 мг

коричневий рис - 42 мг

банан - 27 мг

фермерський лосось - 26 мг

За словами лікаря, якщо ви вже вирішили приймати добавку магнію, то необхідно визначитися з формою, адже різні форми мають різну біодоступність.

Наприклад, магній оксид має біодоступність лише 4%, а цитрат магнію близько 90%.

Побічні ефекти

До того ж на фоні добавок можуть спостерігатися побічні ефекти такі як нудота, діарея, спазми в кишківнику, в деяких випадках навіть порушення дихання та роботи серцево-судинної системи.

Лікар додала, що магній впливає на всмоктування деяких ліків, таких як антибіотики тетрациклінового ряду та фторхінолони.

Магній може перешкоджати всмоктуванню заліза або препаратів для лікування остеопорозу.