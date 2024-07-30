Улучшает работу сердца и сон: врач назвала продукты, в которых есть полезный витамин

Магний участвует в более чем 300-х реакциях в организме человека. Большинство из них связано с работой мышц и нервной системы. В некоторых продуктах содержание такого минерала наибольшее.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.
Пользу магния для организма трудно переоценить, ведь он необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, нервной системы, влияет на укрепление костей, улучшает работу мышц и сон.
Доступность магния из еды составляет около 50%. Суточная потребность для женщин - 30 мг, для мужчин 420 мг.
В каких продуктах можно найти магний:
Содержание магния в продуктах питания (на 100 г):
По словам врача, если вы уже решили принимать добавку магния, то необходимо определиться с формой, ведь разные формы имеют разную биодоступность.
Например, магний оксид имеет биодоступность всего 4%, а цитрат магния около 90%.
К тому же, на фоне добавок могут наблюдаться побочные эффекты, такие как тошнота, диарея, спазмы в кишечнике, в некоторых случаях даже нарушения дыхания и работы сердечно-сосудистой системы.
Врач добавила, что магний влияет на всасывание некоторых лекарств, таких как антибиотики тетрациклинового ряда и фторхинолоны.
Магний может препятствовать всасыванию железа или препаратов для лечения остеопороза.
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