Покращує роботу серця та сон: лікар назвала продукти, в яких є корисний вітамін
Магній бере участь у понад 300-х реакціях в організмі людини. Більшість із них пов’язана з роботою м’язів та нервової системи. В деяких продуктах вміст такого мінералу найбільший.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гастроентеролога та терапевта Євгенії Белінської.
Користь магнію для організму
Користь магнію для організму важко переоцінити, адже він необхідний для нормального функціонування серцево-судинної системи, нервової системи, впливає на зміцнення кісток, покращує роботу м'язів та сон.
Доступність магнію з їжі становить близько 50%. Добова потреба для жінок - 30 мг, для чоловіків 420 мг.
В яких продуктах можна знайти магній:
- горіхи
- насіння
- листові овочі - капуста, мангольд та шпинат
- какао
- шоколад
- гречка
Вміст магнію в продуктах харчування (на 100 г):
- гарбузове насіння - 535 мг
- насіння льону - 392 мг
- мак - 442 мг
- арахіс - 270 мг
- бразильський горіх - 375 мг
- грецький горіх - 120 мг
- какао - 425 мг
- гречка ядриця - 200 мг
- квасоля - 180 мг
- шоколад - 133 мг
- коричневий рис - 42 мг
- банан - 27 мг
- фермерський лосось - 26 мг
За словами лікаря, якщо ви вже вирішили приймати добавку магнію, то необхідно визначитися з формою, адже різні форми мають різну біодоступність.
Наприклад, магній оксид має біодоступність лише 4%, а цитрат магнію близько 90%.
Побічні ефекти
До того ж на фоні добавок можуть спостерігатися побічні ефекти такі як нудота, діарея, спазми в кишківнику, в деяких випадках навіть порушення дихання та роботи серцево-судинної системи.
Лікар додала, що магній впливає на всмоктування деяких ліків, таких як антибіотики тетрациклінового ряду та фторхінолони.
Магній може перешкоджати всмоктуванню заліза або препаратів для лікування остеопорозу.
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