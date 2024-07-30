Улучшает работу сердца и сон: врач назвала продукты, в которых есть полезный витамин

Магний участвует в более чем 300-х реакциях в организме человека. Большинство из них связано с работой мышц и нервной системы. В некоторых продуктах содержание такого минерала наибольшее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога и терапевта Евгении Белинской.

Польза магния для организма

Пользу магния для организма трудно переоценить, ведь он необходим для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, нервной системы, влияет на укрепление костей, улучшает работу мышц и сон.

Доступность магния из еды составляет около 50%. Суточная потребность для женщин - 30 мг, для мужчин 420 мг.

В каких продуктах можно найти магний:

орехи

семена

листовые овощи - капуста, мангольд и шпинат

какао

шоколад

гречка

Содержание магния в продуктах питания (на 100 г):

тыквенные семена - 535 мг

семена льна - 392 мг

мак – 442 мг

арахис - 270 мг

бразильский орех - 375 мг

грецкий орех - 120 мг

какао - 425 мг

гречка ядрица - 200 мг

фасоль - 180 мг

шоколад - 133 мг

коричневый рис - 42 мг

банан - 27 мг

фермерский лосось - 26 мг

По словам врача, если вы уже решили принимать добавку магния, то необходимо определиться с формой, ведь разные формы имеют разную биодоступность.

Например, магний оксид имеет биодоступность всего 4%, а цитрат магния около 90%.

Побочные эффекты

К тому же, на фоне добавок могут наблюдаться побочные эффекты, такие как тошнота, диарея, спазмы в кишечнике, в некоторых случаях даже нарушения дыхания и работы сердечно-сосудистой системы.

Врач добавила, что магний влияет на всасывание некоторых лекарств, таких как антибиотики тетрациклинового ряда и фторхинолоны.

Магний может препятствовать всасыванию железа или препаратов для лечения остеопороза.