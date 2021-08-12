Под Одессой атаковали поезд Укрзализныци: заблокировали пути шинами и побили окна

Сообщается, что инцидент произошел 10 августа днем на перегоне Фундуклеевка - Цибулево.

Нападавшие положили резиновые шины и камни на железнодорожные пути, таким образом заставив поезд остановиться. После этого вандалы повредили дверь второго с хвоста вагона.

К счастью, в результате ЧП никто из пассажиров не пострадал.

На место происшествия вызвали полицейских, но злоумышленники к тому времени успели скрыться.

В одесском филиале Укрзализныци отмечают, что "кроме убытков, которые несет железная дорога, страдают в первую очередь пассажиры, ведь поврежденные вагоны снимаются с движения для восстановления, сокращает состав поездов".

Также в УЗ высказали обеспокоенность подобными инцидентами, которые наносят "значительный материальный ущерб", образуют крайне опасные условия работы железнодорожного транспорта и угрожают вероятностью возникновения аварийных ситуаций, что может привести даже к человеческим жертвам.

Под Одессой неизвестные напали на пригородный поезд (фото: trassae95.com)