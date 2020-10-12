"Новая почта" сделала важное заявление для украинцев: ждите изменений

"Новая почта" обновила график работы на 14 октября (фото: РБК-Украина)

В "Новой почте" рассказали, как будут работать отделения 14 октября

"Новая почта" изменила график работы отделений на 14 октября. Так, в государственный выходной, когда украинцы отметят сразу четыре важных праздника - День защитника Украины, Покрова Пречистой Богородицы, годовщину создания УПА и День Украинского казачества - все сервисы НП будут доступными. Но работать они будут по графику субботы.

"Уважаемые клиенты! 14 октября отделения и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по графику субботы", - сообщили в пресс-службе почты.

А вот почти все отделения "Укрпочты" работать в этот день не будут. Украинцы смогут воспользоваться лишь ограниченным количеством почтовых отделений 14 октября. В День защитника Украины будут работать 66 отделений по всей стране.

В частности, в Киеве будут открыты отделения по адресам:

ул. Крещатик, 22 (с 10:00 до 18:00),

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (с 10:00 до 18:00)

пр. Воздухофлотский, 75 (с 09:00 до 19:00)

График работы почтовых отделений "Укрпочты", которые будут работать 14 октября (ukrposhta.ua)

Напомним, что с недавних пор "Новая почта" начала принимать электронные документы программы "Дія" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.

Так же, к слову, приложение "Дія для предъявления электронных версий своих документов при получении посылок смогут использовать клиенты "Укрпочты".