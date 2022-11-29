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"Нова пошта" запустила нову важливу послугу для українців: як вона працює

"Нова пошта" запустила нову функцію (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" запустила нову функцію. Тепер клієнти НП, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Більш детальніше про нову послугу "Нової пошти" і про те, як вона працює - читайте далі у нашому матеріалі.

Як працює послуга "посилка у кредит"

Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти".

Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень.

Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.

Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в "Особистому кабінеті" або у відділенні "Нової пошти".

За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію - 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.

Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 гривень із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 гривень: вартість товару 3000 гривень + вартість доставки 55 гривень (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 гривень (2% + 20 гривень).

Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 гривень (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж - 324 гривень. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 гривні.

Як скористатися послугою "посилка в кредит"

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно дотримуватися таких кроків:

  • замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення "Нової пошти"
  • огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит
  • надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через "Дія" (документи мають бути одного формату - або оригінали або "Дія")
  • щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді
  • повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.

Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні "Нової пошти". Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.

Скористатися послугою можуть громадяни України віком від 18 до 65 років, які користуються послугами "Нової пошти" протягом останніх 6 місяців і мають добру кредитну історію.

До речі, дивіться, як виглядають відділення "Нової пошти" у польських містах.

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