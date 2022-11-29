"Нова пошта" запустила нову важливу послугу для українців: як вона працює

"Нова пошта" запустила нову функцію. Тепер клієнти НП, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.
Більш детальніше про нову послугу "Нової пошти" і про те, як вона працює - читайте далі у нашому матеріалі.
Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти".
Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень.
Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.
Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в "Особистому кабінеті" або у відділенні "Нової пошти".
За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію - 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%.
Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 гривень із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 гривень: вартість товару 3000 гривень + вартість доставки 55 гривень (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 гривень (2% + 20 гривень).
Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 гривень (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж - 324 гривень. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 гривні.
Для того, щоб скористатися послугою, потрібно дотримуватися таких кроків:
Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні "Нової пошти". Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.
Скористатися послугою можуть громадяни України віком від 18 до 65 років, які користуються послугами "Нової пошти" протягом останніх 6 місяців і мають добру кредитну історію.
До речі, дивіться, як виглядають відділення "Нової пошти" у польських містах.