"Новая почта" запустила новую важную услугу для украинцев: как она работает

Как работает услуга "посылка в кредит"

Посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении "Новой почты".

Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев и на товар от 1000 гривен.

Максимальный размер кредита рассчитывается для каждого клиента индивидуально.

Узнать свой кредитный лимит может каждый в мобильном приложении в "Личном кабинете" или непосредственно в отделении "Новой почты".

За пользование кредитом клиент будет платить комиссию - 2% от суммы заимствования в месяц и годовую ставку 0,00001%.

Например, вы заказали мультиварку стоимостью 3000 гривен с наложенным платежом в отделение и хотите взять посылку в кредит. Общая сумма кредита составит 3135 гривен: стоимость товара 3000 гривен + стоимость доставки 55 гривен (по городу + коробка) + комиссия за денежный перевод 80 гривен (2% + 20 гривен).

Ежемесячный процент по кредиту будет 62,7 гривны (2% от суммы кредита), поэтому ежемесячный платеж - 324 гривен. Общая переплата за 12 месяцев составит 752,4 гривны.

Как воспользоваться услугой "посылка в кредит"

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно придерживаться следующих шагов:

закажите товар с наложенным платежом в любое отделение "Новой почты"

осмотрите посылку с товаром и скажите оператору-кассиру, что хотите забрать посылку в кредит

предоставьте оператору оригиналы паспорта с пропиской и идентификационного кода или воспользуйтесь документами через "Дію" (документы должны быть одного формата - или оригиналы или "Дія")

как только пройдет проверка, на номер телефона получателя поступит SMS с паролем для подписания документов в электронном виде

сообщите пароль с SMS оператору-кассиру и забирайте посылку.

Оплачивать кредит нужно ежемесячно равными частями в течение года в любом финансовом учреждении или отделении "Новой почты". Также кредит можно погасить досрочно без дополнительных комиссий и доплат.

Воспользоваться услугой могут граждане Украины в возрасте от 18 до 65 лет, которые пользуются услугами "Новой почты" на протяжении последних 6 месяцев и имеют хорошую кредитную историю.