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Названо знаки Зодіаку, які охопить щастям вже сьогодні-завтра. А ви є у списку?

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 5 по 11 грудня 2022 року розповість про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить в особистому житті цього тижня.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог-дослідник Аріна Артуровна в Telegram. Експерт радить читати гороскоп по Асценденту (висхідному знаку) та по знаку Зодіаку.

Лев

Леви цього тижня будуть у центрі уваги! Цього тижня Фортуна вам усміхнеться і важливо не прогаяти шанс вигідно виділитися на загальному тлі.

Це допоможе створити та зміцнити нові зв'язки, а також покращити як матеріальне становище, так і відносини з партнерами з бізнесу та сімейного життя.

Скорпіон

Скорпіони цілий тиждень будуть на коні. Вам пощастить як у бізнесі, так і в особистих стосунках. Але не перегинайте палку. Намагайтеся бути стриманішими.

Зосередьтеся на ваших цілях і не звертайте з обраного шляху. На вас чекає запаморочливий успіх, але не втрачайте голову.

Риби

Цього тижня Риби можуть насолодитися заслуженим відпочинком. Ви можете собі це дозволити.

Адже ви чудово попрацювали і тепер можна спокійно розслабитися і провести час з близькими людьми, зміцнивши стосунки, або наодинці з собою.

Читайте також повний прогноз від астролога на тиждень для всіх символів Зодіаку.

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