Названо найшкідливіші снеки, якими завалені українські магазини

Снеки давно стали невіддільною частиною нашого життя - вони зручні, смачні та завжди під рукою. Але за привабливою упаковкою часто ховаються небезпечні інгредієнти, які можуть шкодити здоров’ю навіть при помірному споживанні.
Які найшкідливіші снеки масово продаються в українських супермаркетах, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Лідер серед "смаковитих отрут". Виробляються у фритюрі, часто з гідрогенізованих олій, що містять трансжири - прямий шлях до проблем із серцем і судинами. Крім того, в них додають глутамат натрію, барвники та ароматизатори. При термічній обробці утворюється акриламід - потенційно канцерогенна речовина.
На перший погляд - нешкідливий перекус. Але якщо подивитися на склад, знайдете цукор, підсилювачі смаку, барвники та порошкове молоко сумнівної якості. Часто містять пальмову олію та сіль у кількостях, що перевищують добову норму.
Популярні серед молоді, але склад - далекий від натуральності. В них зазвичай повно глутамату натрію, екстрактів дріжджів, харчових барвників, консервантів та ароматизаторів ідентичних натуральним. Регулярне вживання таких продуктів може спричинити головний біль, порушення сну та уваги, особливо у дітей.
Більшість цих продуктів проходить хімічну обробку, містить великий вміст солі, консервантів, стабілізаторів і підсилювачів смаку. Вживання таких закусок створює надмірне навантаження на нирки та печінку.
Особливо шкідливі мікрохвильові версії. Вони містять штучне вершкове масло, яке виділяє токсичні речовини при нагріванні. Деякі ароматизатори навіть пов’язують із респіраторними захворюваннями в людей, що регулярно вдихають їх пари під час приготування.
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В матеріалі використані джерела - Strona Zdrowia, Eat this, not That, Nutrients.