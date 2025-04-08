Названы самые вредные снеки, которыми завалены украинские магазины

Картофельные чипсы

Лидер среди "вкусовых ядов". Производятся во фритюре, часто из гидрогенизированных масел, содержащих трансжиры - прямой путь к проблемам с сердцем и сосудами. Кроме того, в них добавляют глутамат натрия, красители и ароматизаторы. При термической обработке образуется акриламид - потенциально канцерогенное вещество.

Кукурузные палочки со вкусовыми добавками

На первый взгляд - безобидный перекус. Но если посмотреть на состав, найдете сахар, усилители вкуса, красители и порошковое молоко сомнительного качества. Часто содержат пальмовое масло и соль в количествах, превышающих суточную норму.

Сухарики и снеки с "мясным" или "сырным" вкусом

Популярны среди молодежи, но состав - далек от натуральности. В них обычно полно глутамата натрия, экстрактов дрожжей, пищевых красителей, консервантов и ароматизаторов идентичных натуральным. Регулярное употребление таких продуктов может вызвать головную боль, нарушение сна и внимания, особенно у детей.

Снеки к пиву - сушеная рыба, кальмары, мясные закуски

Большинство этих продуктов проходит химическую обработку, содержит большое содержание соли, консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса. Употребление таких закусок создает чрезмерную нагрузку на почки и печень.

Готовый попкорн с ароматизаторами

Особенно вредны микроволновые версии. Они содержат искусственное сливочное масло, которое выделяет токсичные вещества при нагревании. Некоторые ароматизаторы даже связывают с респираторными заболеваниями у людей, регулярно вдыхающих их пары во время приготовления.