Названы самые вредные снеки, которыми завалены украинские магазины

Снеки давно стали неотъемлемой частью нашей жизни - они удобны, вкусны и всегда под рукой. Но за привлекательной упаковкой часто скрываются опасные ингредиенты, которые могут вредить здоровью даже при умеренном потреблении.
Какие самые вредные снеки массово продаются в украинских супермаркетах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Лидер среди "вкусовых ядов". Производятся во фритюре, часто из гидрогенизированных масел, содержащих трансжиры - прямой путь к проблемам с сердцем и сосудами. Кроме того, в них добавляют глутамат натрия, красители и ароматизаторы. При термической обработке образуется акриламид - потенциально канцерогенное вещество.
На первый взгляд - безобидный перекус. Но если посмотреть на состав, найдете сахар, усилители вкуса, красители и порошковое молоко сомнительного качества. Часто содержат пальмовое масло и соль в количествах, превышающих суточную норму.
Популярны среди молодежи, но состав - далек от натуральности. В них обычно полно глутамата натрия, экстрактов дрожжей, пищевых красителей, консервантов и ароматизаторов идентичных натуральным. Регулярное употребление таких продуктов может вызвать головную боль, нарушение сна и внимания, особенно у детей.
Большинство этих продуктов проходит химическую обработку, содержит большое содержание соли, консервантов, стабилизаторов и усилителей вкуса. Употребление таких закусок создает чрезмерную нагрузку на почки и печень.
Особенно вредны микроволновые версии. Они содержат искусственное сливочное масло, которое выделяет токсичные вещества при нагревании. Некоторые ароматизаторы даже связывают с респираторными заболеваниями у людей, регулярно вдыхающих их пары во время приготовления.
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В материале использованы источники - Strona Zdrowia, Eat this, not That, Nutrients.