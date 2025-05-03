Названо найгірше морозиво в українських магазинах: його краще не купувати

З початком теплих днів морозиво повертається на полиці магазинів у всьому різноманітті - з шоколадом, фруктами, вершкове, пломбір та навіть без цукру. Та не все так смачно, як здається.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яке морозиво не варто купувати.
Експерти з безпеки харчових продуктів попереджають: серед асортименту є морозиво, яке краще взагалі обминати стороною, адже воно може не лише розчарувати смаком, а й завдати шкоди здоров’ю.
Мова йде про так зване "морозиво з рослинними жирами". На перший погляд, нічого страшного, однак на практиці це неповноцінна заміна справжніх вершків, які мають бути основою якісного пломбіру. Виробники додають у склад дешеві жири, зокрема пальмову або кокосову олію, які не мають жодної користі, зате знижують собівартість продукту.
Більшість такого морозива реалізується у вигляді дешевих ескімо, стаканчиків або вафельних трубочок. Воно має яскраву упаковку, але на звороті дрібним шрифтом вказано: "замінник молочного жиру" або "рослинні жири".
Звертайте увагу на упаковку - шукайте морозиво, виготовлене за ДСТУ 4733:2007. Це державний стандарт України, який регламентує використання виключно натуральної сировини: молока, вершків, масла, яєчного жовтка. Саме за цим стандартом виготовляється справжній пломбір, який має у складі не менше 12% молочного жиру. Таке морозиво має насичений смак, ніжну текстуру та є набагато безпечнішим для здоров’я.
Якщо в складі написано "рослинні жири", "замінник", "комбінований продукт" — краще повернути таке морозиво назад на полицю.
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В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, рекомендації дієтологів.