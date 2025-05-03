Названо найгірше морозиво в українських магазинах: його краще не купувати

Яке морозиво краще не купувати?

Експерти з безпеки харчових продуктів попереджають: серед асортименту є морозиво, яке краще взагалі обминати стороною, адже воно може не лише розчарувати смаком, а й завдати шкоди здоров’ю.

Мова йде про так зване "морозиво з рослинними жирами". На перший погляд, нічого страшного, однак на практиці це неповноцінна заміна справжніх вершків, які мають бути основою якісного пломбіру. Виробники додають у склад дешеві жири, зокрема пальмову або кокосову олію, які не мають жодної користі, зате знижують собівартість продукту.

Чому морозиво з рослинними жирами найгірше?

Містить трансжири , що підвищують ризик серцево-судинних захворювань;

, що підвищують ризик серцево-судинних захворювань; Немає молочних жирів , а отже, не дає організму жодної користі — ні кальцію, ні білків;

, а отже, не дає організму жодної користі — ні кальцію, ні білків; Часто перевантажене ароматизаторами, барвниками та стабілізаторами, які маскують відсутність натуральних інгредієнтів.

Більшість такого морозива реалізується у вигляді дешевих ескімо, стаканчиків або вафельних трубочок. Воно має яскраву упаковку, але на звороті дрібним шрифтом вказано: "замінник молочного жиру" або "рослинні жири".

Як обрати безпечне морозиво?

Звертайте увагу на упаковку - шукайте морозиво, виготовлене за ДСТУ 4733:2007. Це державний стандарт України, який регламентує використання виключно натуральної сировини: молока, вершків, масла, яєчного жовтка. Саме за цим стандартом виготовляється справжній пломбір, який має у складі не менше 12% молочного жиру. Таке морозиво має насичений смак, ніжну текстуру та є набагато безпечнішим для здоров’я.

Якщо в складі написано "рослинні жири", "замінник", "комбінований продукт" — краще повернути таке морозиво назад на полицю.