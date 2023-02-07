Навіщо смажити на сковороді господарське мило: маловідомий лайфхак

Нагар на сковорідці з часом покриває посуд через налипання жиру і його підгорання на внутрішній і зовнішній поверхні. Щоб його позбутися, можна використати господарське мило.

Як це зробити, читайте нижче в матеріалі Styler.

Як смаження господарського мила допоможе сковороді?

За допомогою цього натурального засобу можна видалити навіть товстий шар нагару та жиру.

Потрібно від цілого шматка відокремити невеликий брусок і подрібнити його за допомогою терки. Отриману стружку відправте на сковорідку та влийте воду. Рідини багато не треба, але вона має покривати мило.

Увімкніть вогонь і зачекайте, коли мило перетвориться на однорідну масу та вимкніть плиту. На це знадобиться близько 10 хвилин.

Коли миюча рідина охолоне, можна відтерти нагар. Він має відійти значно легше.

Очистити брудну сковорідку зсередини і ззовні допоможе просте мило (фото: pixabay)

Як з милом почистити зовнішній бік сковороди

Натріть мило і пом'якшіть стружку в теплій воді до отримання густої кашки. Вмішайте погашену столовим оцтом соду і нанесіть на зовнішню поверхню брудної сковороди.

Через 15 хвилин нагар змийте щіткою або грубою губкою. За необхідності повторіть ще раз.