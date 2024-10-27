Настоянка шипшини - суперпродукт для імунітету. Як її приготувати

Чим корисна настоянка шипшини

Плоди шипшини використовували в лікувальних цілях ще в Стародавній Греції та Римі на початку нашої ери. Однак під час Другої світової війни у ​​Великій Британії, коли не було можливості імпортувати цитрусові, рекомендували їсти шипшину для профілактики цинги.

Шипшина є джерелом вітаміну С, якого міститься в шістдесят разів більше, ніж у цитрусових, аж 1250 мг на 100 г. Добова потреба дорослої людини становить 60-90 мг (залежно від статі та віку).

Однак слід пам'ятати, що при термічній обробці при високих температурах плоди втрачають значну кількість вітаміну С. Тому, щоб зберегти насиченість цього інгредієнта, варто приготувати настоянку шипшини відповідним чином.

Цей лікувальний напій підтримує імунітет, має протизапальні властивості та зміцнює організм. Він корисний при лікуванні інфекцій верхніх дихальних шляхів, а також шлунково-кишкових захворювань і гіпертонії.

Для приготування настоянки знадобляться всього 3 інгредієнти:

500 г шипшини,

500 мл 40% горілки,

3/4 склянки цукру.

Як приготувати настоянку шипшини?

Вимиті і обсушені фрукти потрібно наколоти виделкою і пересипати в скляну банку. Також можна зрізати стебла, які покриті дрібними колючками. Це полегшить подальше проціджування та освітлення настоянки.

Додайте цукор і горілку, закрийте банку і залиште в темному місці на 1-2 місяці.

Щодня або кожні кілька днів струшуйте банку. Після закінчення цього часу процідіть рідину через дрібне сито або марлю, щоб вона не помутніла, і розлийте в темні скляні пляшки.

Готовій настоянці найкраще дати відпочити ще 1-3 місяці, тому що тоді вона набуде смаку і правильно мацерується.

Цукор можна замінити медом, а замість горілки додати 95% спирт, але обов’язково розбавлений водою (500 мл спирту і 250 мл води), щоб не втратити цінні вітаміни і корисні речовини, що містяться в плодах.

Плоди шипшини можна заготовити для настоянки після перших заморозків або заморозити в морозилці. Це робить їх солодшими, але вони втрачають значну кількість вітаміну С. Якщо ми хочемо зберегти їх цінну поживну цінність, їх слід збирати безпосередньо перед дозріванням і коли вони повністю дозріють, тобто коли вони темно-червоного або бордового кольору і тверді.

Шипшина є джерелом вітаміну С, якого міститься в десять разів більше, ніж у чорній смородині, і в цілих шістдесят разів більше, ніж у цитрусових, таких як лимон або апельсин.

Крім вітаміну С, шипшина також містить вітаміни А, В1, В2, Е і К, а також фолієву кислоту, каротиноїди (астаксантин і лікопін), флавоноїди, органічні кислоти, ефірні масла, антоціани, фітостероли, дубильні речовини і пектини.

Плоди шипшини мають поживно-зміцнюючу, злегка проносну, сечогінну, антиоксидантну, протизапальну, антигістамінну та антиексудативну, дезінтоксикаційну, пребіотичну, імуностимулюючу та судинозміцнювальну дію.

Завдяки цьому шипшина:

зміцнює імунітет - крім вітаміну С, який підтримує імунну систему (його дефіцит сприяє розвитку інфекцій),

плоди шипшини також багаті поліфенолами, які підтримують вироблення імунних клітин, і мають пребіотичну дію, тобто живлять корисні кишкові бактерії,

впливає на еластичність шкіри та вироблення колагену - необхідний для вироблення колагену в шкірі, таким чином покращуючи пружність шкіри та сповільнюючи утворення зморшок, а також підвищуючи стійкість шкіри до УФ-випромінювання,

протидіє окислювальному стресу - вітамін С є антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами, таким чином уповільнюючи процеси старіння організму,

підтримує функціонування кровоносної системи - плоди шипшини сприяють виробленню оксиду азоту, який розширює кровоносні судини, полегшуючи кровотік і оксигенацію тканин.

Таким чином, це допомагає знизити високий кров'яний тиск і знижує рівень холестерину, усуває проблеми з травленням - тонізуючі і в'яжучі властивості троянди позитивно впливають на роботу кишечника і допомагають боротися з діареєю.

Протипоказання до застосування настоянки шипшини

Через вміст спирту настоянку шипшини можна вживати лише людям старше 18 років.

Не рекомендується вживати настоянку таким людям: