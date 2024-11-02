Лікар назвав "корисний" міцний алкоголь: від нього немає похмілля!

Який алкогольний напій радить гастроентеролог?

Лікар Саураб Сеті наголошує, що жодна кількість алкоголю не є "корисною" для вашого здоров’я, але текіла має перевагу над конкурентами.

Експерт пояснив, що текілу виготовляють із рослини агави, у якій мало цукру та вуглеводів. На відміну від лікерів, отриманих із зерна, текіла природно не містить глютену.

В чому переваги текіли?

Мексиканські дослідники з Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Biotechnology and Biochemistry Irapuato виявили, що агава в текілі не засвоюється і не підвищує рівень цукру в крові так сильно, як інші алкогольні напої.

Текіла також може знизити дію ліків. Вчені з Університету Гвадалахари виявили, що блакитна агава, яка використовується для виготовлення текіли, може створити захисний бар’єр навколо ліків, які використовуються для лікування кишкових захворювань, і запобігти розчиненню ліків у шлунку.

Агава містить такі сполуки, як фруктани та фруктоолігосахариди (FOS), які можуть функціонувати як пребіотики та сприяти здоровій мікробіоті кишечника, покращувати травлення та потенційно полегшувати проблеми з ШКТ.

Однією з причин того, що випивка шкідлива для організму, є те, що коли ми вживаємо алкоголь, він розпадається на ацетальдегід, токсин і відомий канцероген, який пошкоджує ДНК організму та не дає йому відновити пошкодження.

Текілу виготовляють з агави (Скриншот)

Хоча текіла також викликає вироблення ацетальдегіду, процес відбувається повільніше, тому похмілля може бути не таким неприємним.

"Текіла метаболізується в ацетальдегід повільніше, ніж інші алкогольні напої. Цей уповільнений метаболізм може пояснити, чому деякі люди повідомляють про менше похмілля після вживання текіли", - розказав лікар.

Як відомо, основною причиною похмілля є наявність продуктів бродіння, відомих як конгенери.

Прозора текіла, виготовлена ​​з 100-відсоткової блакитної агави, має менше конгенерів, ніж коричневі лікери.

Знайте, що ці переваги стосуються тільки стовідсоткової текіли з агави. Змішування текіли з солодкими напоями зводить нанівець потенційні переваги напою.