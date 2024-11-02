Врач назвал "полезный" крепкий алкоголь: от него нет похмелья!

Какой алкогольный напиток советует гастроэнтеролог?

Врач Саураб Сети отмечает, что ни одно количество алкоголя не является "полезным" для вашего здоровья, но текила имеет преимущество над конкурентами.

Эксперт пояснил, что текилу изготавливают из растения агавы, в которой мало сахара и углеводов. В отличие от ликеров, полученных из зерна, текила не содержит глютена.

В чем преимущества текилы?

Мексиканские исследователи из Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Biotechnology and Biochemistry Irapuato обнаружили, что агава в текиле не усваивается и не повышает уровень сахара в крови так сильно, как другие алкогольные напитки.

Текила также может снизить действие лекарства. Ученые из Университета Гвадалахары обнаружили, что голубая агава, используемая для изготовления текилы, может создать защитный барьер вокруг лекарств, используемых для лечения кишечных заболеваний, и предотвратить растворение лекарства в желудке.

Агава содержит такие соединения, как фруктаны и фруктоолигосахариды (FOS), которые могут функционировать как пребиотики и способствовать здоровой микробиоте кишечника, улучшать пищеварение и потенциально облегчать проблемы с ЖКТ.

Одной из причин того, что выпивка вредна для организма, то, что когда мы употребляем алкоголь, он распадается на ацетальдегид, токсин и известный канцероген, который повреждает ДНК организма и не дает ему восстановить повреждения.

Текилу изготовляют из агавы (Скриншот).

Хотя текила также вызывает выработку ацетальдегида, процесс происходит медленнее, поэтому похмелье может быть не столь неприятным.

"Текила метаболизируется в ацетальдегид медленнее других алкогольных напитков. Этот замедленный метаболизм может объяснить, почему некоторые люди сообщают о меньшем похмелье после употребления текилы", - рассказал врач.

Как известно, основной причиной похмелья есть наличие продуктов брожения, известных как конгенеры.

Прозрачная текила, изготовленная из 100-процентной голубой агавы, имеет меньше конгенеров, чем коричневые ликеры.

Знайте, что эти преимущества касаются только стопроцентной текилы из агавы. Смешивание текилы со сладкими напитками сводит на нет потенциальные преимущества напитка.