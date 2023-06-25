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Липень стане випробуванням на міцність: очікується багато сильних магнітних бур

Магнітні бурі у липні 2023 (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у липні можуть завдати чимало неприємностей людям. Очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові люди.

Коли у липні 2023 року очікуються магнітні бурі – читайте у матеріалі нижче.

Дати магнітних бур

Перша потужна магнітна буря очікується 9 липня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що погіршення самопочуття може бути у багатьох людей на планеті.

Наступна буря накриє Землю з 12 по 13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша - до К-індексу 5.

Після короткого перепочинку планету накриє сильний геомагнітний шторм – з 16 по 19 липня. Далі невелика магнітна буря очікується 26 липня. І наприкінці місяця варто чекати ще на одну затяжну - 30 та 31 липня.

Як діє магнітна буря на людину

У дні магнітних бур люди можуть відчувати загальне погіршення самопочуття, порушення сну, головний біль. У людей із хронічними захворюваннями можуть бути загострення. Найбільше впливу магнітних бур схильні люди похилого віку, метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями, маленькі діти.

Основні симптоми:

  • Головний біль, мігрень, запаморочення
  • Сонливість, безсоння
  • Дратівливість, загострення тривожності
  • Порушення концентрації, труднощі з уважністю
  • Депресивні стани, пригніченість
  • Занепад сил, швидка стомлюваність
  • Загострення хронічних захворювань
  • Стрибки тиску та серцевого ритму
  • Проблеми із травленням, нудота, відсутність апетиту

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися таких днів нормального графіка дня, повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин), правильно харчуватися, більше дихати свіжим повітрям і вживати достатню кількість води.

Тяжкі фізичні навантаження варто обмежити, а інтенсивні заняття спортом замінити на легкі пробіжки або басейн.

Поліпшити стан допоможе вранці контрастний душ, прогулянка парком, відпочинок, достатня кількість води, розслаблююча ванна ввечері.

У їжі варто виключити гостру, жирну, шкідливу їжу та алкоголь. Бажано включити більше фруктів та овочів, а каву замінити чаєм.

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