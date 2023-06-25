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Июль станет испытанием на прочность: ожидается много сильных магнитных бурь

Магнитные бури в июле 2023 (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в июле могут причинить немало неприятностей людям. Ожидается несколько сильных волн, которые почувствуют не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями, а и абсолютно здоровые люди.

Когда в июле 2023 года ожидаются магнитные бури - читайте в материале ниже.

Даты магнитных бурь

Первая сильная магнитная буря ожидается 9 июля. Она достигнет К-индекса 4, а это значит, что ухудшение самочувствия может быть у многих людей на планете.

Следующая буря накроет Землю с 12 по 13 июля. Эта буря будет затяжная и еще более мощная - до К-индекса 5.

После короткой передышки планету накроет сильный геомагнитный шторм - с 16 по 19 июля. Далее небольшая магнитная буря ожидается 26 июля. И в конце месяца стоит ожидать еще одну затяжную - 30 и 31 июля.

Как действует магнитная буря на человека

В дни магнитных бурь люди могут чувствовать общее ухудшение самочувствия, нарушение сна, головные боли. У людей с хроническими заболеваниями могут быть обострения. Более всего воздействию магнитных бурь подвержены пожилые люди, метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети.

Основные симптомы:

  • Головная боль, мигрень, головокружение
  • Сонливость, бессонница
  • Раздражительность, обострение тревожности
  • Нарушение концентрации, трудности с внимательностью
  • Депрессивные состояния, угнетенность
  • Упадок сил, быстрая утомляемость
  • Обострение хронических заболеваний
  • Скачки давления и сердечного ритма
  • Проблемы с пищеварением, тошнота, отсутствие аппетита

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Медики рекомендуют придерживаться в такие дни нормального графика дня, полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов), правильно питаться, больше дышать свежим воздухом и употреблять достаточное количество воды.

Тяжелые физические нагрузки стоит ограничить, а интенсивные занятия спортом заменить на легкие пробежки или бассейн.

Улучшить состояние поможет утром контрастный душ, прогулка в парке, отдых, достаточное количество воды, расслабляющая ванна вечером.

В еде стоит исключить острую, жирную, вредную пищу и алкоголь. Желательно включить больше фруктов и овощей, а кофе заменить чаем.

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Магнитная буряголовная боль