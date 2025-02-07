Чи можна їсти хліб із пліснявою, якщо її зрізати? Відповідь вас здивує

Якщо хліба запліснявів, то багато людей просто зрізають зіпсоване місце, а "чисту" частина їдять. Варто знати, чи безпечно це насправді для здоров'я.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського лікаря Карана Раджана.
Лікар Каран Раджан розповів, що не існує такого поняття, як "чиста" частина хліба з цвіллю. Зокрема, те, що здається нешкідливою цвіллю, потенційно може бути небезпечним для здоров'я.
За словами лікаря, видима цвіль - це лише початок великої проблеми. Частини цвілі, відомі як спорангій, випускають тисячі спор, які поширюються всюди.
"І якщо ви бачите це, то ви точно не бачите прихованих коренів. Це означає, що просте викидання однієї запліснявілої скибочки не зробить решту хліба безпечною для споживання", - додав експерт.
Деякі види цвілі їстівні, як ті, що містяться в блакитному сирі, тоді як інші можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я.
Rhizopus stolonifer - це тип цвілі, який часто помічають у харчових продуктах, таких як хліб. Майже неможливо визначити, чи нешкідлива цвіль, просто подивившись на неї, тому що деякі з них можуть виробляти досить неприємні мікотоксини, які можуть бути смертельними.
До того ж навіть підсмажування хліба не нейтралізує ці небезпечні мікотоксини.
Вживання цвілих продуктів може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям:
Не намагайтеся зберегти зіпсований продукт, навіть якщо цвіль тільки з’явилася. Через свої мікроскопічні розміри пліснява розповсюджує спори на весь продукт, проникаючи глибоко всередину хліба чи овочів.
@dr.karanr
Dont do itoriginal sound - Dr Karan Raj
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