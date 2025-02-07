Можно ли есть хлеб с плесенью, если ее срезать? Ответ вас удивит

Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью

Врач Каран Раджан рассказал, что не существует такого понятия, как "чистая" часть хлеба с плесенью. В частности, то, что кажется безвредной плесенью, потенциально может быть опасным для здоровья.

По словам врача, видимая плесень - это лишь начало большой проблемы. Части плесени, известные как спорангии, выпускают тысячи спор, которые распространяются повсюду.

"И если вы видите это, то вы точно не видите скрытых корней. Это означает, что простое выбрасывание одного заплесневелого ломтика не сделает остальной хлеб безопасным для потребления", - добавил эксперт.

Некоторые виды плесени съедобны, как те, что содержатся в голубом сыре, тогда как другие могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Rhizopus stolonifer - это тип плесени, который часто замечают в пищевых продуктах, таких как хлеб. Почти невозможно определить, безвредна ли плесень, просто посмотрев на нее, потому что некоторые из них могут производить довольно неприятные микотоксины, которые могут быть смертельными.

К тому же даже поджаривание хлеба не нейтрализует эти опасные микотоксины.

Употребление заплесневелых продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем:

отравлению средней и тяжелой степени

аллергии

расстройству пищеварения из-за попадания бактерий в кишечник

рвоту

головокружение и тошноту

острый и режущая боль в животе

заражения паразитами

Не пытайтесь сохранить испорченный продукт, даже если плесень только появилась. Из-за своих микроскопических размеров плесень распространяет споры на весь продукт, проникая глубоко внутрь хлеба или овощей.