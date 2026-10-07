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Люди 07 жовтня 2026, 17:44

Лєра Мандзюк показала, як виглядала у 18 років: архівні фото комікеси

Комікеса порівняла себе у 2016 та 2026 роках і показала, як змінилася за цей час
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Лєра Мандзюк (фото: Styler)
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Українська стендап-комікеса Лєра Мандзюк показала свої архівні фотографії, зроблені, коли їй було 18 років. Зірка порівняла кадри з новими фото та продемонструвала, як змінилася за останні десять років.

Як розповідає Styler, відповідними кадрами Мандзюк поділилася у своєму Instagram.

Якою Лєра Мандзюк була у 18 років

У мережі Лєра показала кілька кадрів зі свого минулого. На фото, зроблених десять років тому, майбутню зірку українського стендапу можна побачити з довгим темним волоссям та майже без макіяжу. Її образи тоді помітно відрізнялися від тих, у яких шанувальники звикли бачити комікесу зараз.

Для наочності Лєра також показала колаж зі своїми фото у 2016 та 2026 роках. За десять років вона змінила довге волосся на коротшу зачіску, а її стиль став більш виразним.

Лєра Мандзюк (фото: instagram.com/mandziuk_valeria)

Водночас сама Мандзюк не стала супроводжувати архівні кадри довгими роздумами про зміни у зовнішності. Вона просто показала підписникам, якою була у 18 років і який вигляд має зараз.

Що відомо про Валерію Мандзюк

Цікаво, що архівні фото припадають приблизно на період, коли Лєра лише починала свій шлях у гуморі. Перший стендап у її житті відбувся у 19 років, а у 2026 році виповнилося вже десять років відтоді, як вона вийшла на сцену в цьому жанрі.

До популярності Мандзюк навчалася у Мукачівському державному університеті за спеціальністю "туризм". Ще у студентські роки вона почала займатися гумором, а згодом спробувала свої сили у телевізійному шоу "Розсміши коміка".

З часом Лєра стала однією з упізнаваних представниць українського стендапу. Вона виступає із сольними програмами, гастролює Україною та за кордоном, а також регулярно ділиться з аудиторією моментами зі свого життя.

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