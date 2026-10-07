Українець знайшов на флешці із секонд-хенду чужі весільні фото: тепер шукає британську родину

Українець знайшов флешку в секонд-хенді та вирішив перевірити, що на ній залишилося від попередніх власників. Замість очікуваних випадкових файлів він виявив цілу серію весільних фотографій британської пари.

Як розповідає Styler, незвичною знахідкою українець поділився у Threads , де попросив користувачів допомогти знайти родину зі світлин.

Що українець знайшов на флешці

Автор допису зазначив, що ніколи не знаєш, що можна знайти на старій флешці із секонд-хенду.

Цього разу там виявилися весільні фотографії. Судячи з допису, на них зображена британська родина, однак хто саме ці люди та як носій із їхніми особистими знімками потрапив до України, наразі невідомо.

У Threads почали шукати власників фото

Тепер українець хоче повернути фотографії людям, яким вони належать. Для цього він звернувся по допомогу до користувачів Threads.

"Сила українського тредсу, допоможіть знайти цю британську родину та повернути їм весільні фото", - написав він.

Автор також висловив сподівання, що пара досі разом, а флешка потрапила до секонд-хенду випадково.

Чи вдалося знайти пару з весільних фото

Пошуки швидко дали перші результати. Користувачі Threads знайшли сторінку жінки на ім'я Емі Пакстон, на якій є весільне фото тієї самої пари. Автор підтвердив, що саме ці люди зображені на світлинах із флешки.

Коментар під дописом (фото: threads/hetmanskyi_max)

Автор посту написав жінці та ймовірним родичам нареченого у соцмережах. За інформацією на знайдених фотографіях, весілля відбулося орієнтовно 29-30 жовтня 2010 року.

Але згодом автор написав, що видаляє свій допис. Виявилося, він так і не отримав відповіді від жінки, яка ймовірно була на фото. Вона його заблокувала.