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Главная Люди Лера Мандзюк показала, как выглядела в 18 лет: архивные фото комикесы
Люди 07 октября 2026, 17:44

Лера Мандзюк показала, как выглядела в 18 лет: архивные фото комикесы

Комикеса сравнила себя в 2016 и 2026 годах и показала, как изменилось за это время
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Лера Мандзюк (фото: Styler)
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Украинская стендап-комикеса Лера Мандзюк показала свои архивные фотографии, сделанные, когда ей было 18 лет. Звезда сравнила кадры с новыми фотографиями и продемонстрировала, как изменилась за последние десять лет.

Как сообщает Styler, соответствующими кадрами Мандзюк поделилась в своем Instagram.

Какой Лера Мандзюк была в 18 лет

В сети Лера показала несколько кадров из своего прошлого. На фото, сделанных десять лет назад, будущую звезду украинского стендапа можно увидеть с длинными темными волосами и почти без макияжа. Ее образы тогда заметно отличались от тех, в которых поклонники привыкли видеть комикесу сейчас.

Для наглядности Лера также показала коллаж со своими фотографиями в 2016 и 2026 годах. За десять лет она сменила длинные волосы на более короткую прическу, а ее стиль стал более выразительным.

Лера Мандзюк (фото: instagram.com/ mandziuk_valeria)

В то же время сама Мандзюк не стала сопровождать архивные кадры долгими раздумьями об изменениях во внешности. Она просто показала подписчикам, какой была в 18 лет и как выглядит сейчас.

Что известно о Валерии Мандзюк

Интересно, что архивные фото приходятся примерно на период, когда Лера только начинала свой путь в настроении. Первый стендап в ее жизни состоялся в 19 лет, а в 2026 году исполнилось уже десять лет с тех пор, как она вышла на сцену в этом жанре.

До популярности Мандзюк училась в Мукачевском государственном университете по специальности "туризм". Еще в студенческие годы она начала заниматься юмором, а затем попробовала свои силы в телевизионном шоу "Розсміши коміка".

Со временем Лера стала одной из узнаваемых представительниц украинского стендапа. Она выступает с сольными программами, гастролирует по Украине и за рубежом, а также регулярно делится с аудиторией моментами из своей жизни.

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