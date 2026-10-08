Культові солодощі 2000-х: згадуємо "Бананову штучку", "Кузю" та "Південну ніч" (відео)

1. "Штучка"

Невеликий шоколадно-вафельний батончик "Штучка" від Roshen з'явився у продажі в липні 2002 року. Він мав чотири смаки: банан, лісовий горіх, шоколад і вершки. Батончик був недорогим, тому його можна було купити за кишенькові гроші.

"Штучку" перестали випускати на початку 2010-х років. Натомість Roshen запустив лінійку інших шоколадно-вафельних батончиків Roshetto, але без бананового смаку.

У серпні 2026 року компанія вирішила повернути знайоме поєднання, але вже у новому форматі: випустила тістечко-суфле з бананом. Однак українці нерідко пишуть, що це вже не та бананова "Штучка", яку пам'ятають із нульових.

2. "Південна ніч"

Цукерки "Південна ніч" від Roshen були популярними ще за радянських часів, а у 1990-х та 2000-х їх часто купували в українських магазинах. Вони мали густу повидлову начинку з легкою кислинкою та були вкриті шоколадною глазур'ю.

Масове виробництво оригінальних цукерок припинили у 2019 році. У 2022 році українці навіть створили петицію з проханням повернути "Південну ніч" - вона зібрала понад 1200 підписів.

Сьогодні цукерки з такою назвою випускає українська компанія "Ріконд". За описом сучасного продукту, його желейна начинка виготовляється на основі яблучного пюре, тому ця версія відрізняється від оригінальних цукерок Roshen.

3. "Хрум"

Вафельні батончики "Хрум" від львівського "Світоча" були популярними у 1990-х та 2000-х роках. Вони поєднували хрустку вафлю, ніжну начинку та шоколадну глазур. Їх випускали у двох варіантах - із лісовим горіхом у молочному шоколаді та з кокосом у білому.

У 2010 році Nestlé, яка на той час володіла "Світочем", спробувала повернути "Хрум" на ринок у новій упаковці. Однак згодом виробництво знову припинили, і батончики зникли з магазинів.

4. "Кузя"

Цукерки "Кузя" від Roshen були популярними в Україні у 2000-х роках. Це були глазуровані шоколадом цукерки з ніжним суфлейним корпусом. Лінійка мала такі смаки: банановий, кокосовий, суничний, апельсиновий, ківі та амарето.

Згодом "Кузя" зник із масового продажу. Roshen не повідомляла публічно точну дату припинення його виробництва та причину.

5. "Мауглі"

Шоколадно-вафельні цукерки "Мауглі" стали популярними в Україні у 2000-х. Вони поєднували хрустку вафельну основу, шоколадну начинку та глазур, а впізнаваним елементом була обгортка з хлопчиком серед джунглів. Одну з версій цукерок випускала корпорація Roshen.

Особливо популярними "Мауглі" були у 2000-х та на початку 2010-х років. Згодом солодощі зникли з масового продажу, хоча окремі пропозиції цих цукерок ще трапляються в інтернет-магазинах. Точну дату припинення їхнього виробництва у відкритих джерелах не вказано.

6. Солодка "Мівіна"

"Мівіна" з фруктовими смаками з'явилася в Україні на початку 2000-х років. На відміну від звичної вермішелі, її можна було їсти як десерт - у лінійці були банан, полуниця, ананас, кокос та апельсин.

Згодом солодку вермішель зняли з продажу. У 2017 році Nestlé представила "Мівіна Фруктель" зі смаками банана та полуниці, але ця версія також згодом зникла з продажу.

7. Шоколад "Зодіак"

"Зодіак" від Roshen був популярним наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років. Лінійка складалася з 12 плиток, кожна з яких відповідала одному знаку зодіаку. Окрім незвичного оформлення, шоколад запам'ятався фруктовими начинками, зокрема зі смаками дині та полуниці.

Згодом "Зодіак" зник із продажу, а зараз його немає в актуальному асортименті Roshen.